Giftmorde: Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haftstrafe

Im Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord im September 2016 in Bereldingen hat die Staatsanwaltschaft nun die Höchststrafe für den Angeklagten gefordert.

(str) - "Es war ein Giftmord und Sie sind ein Giftmörder", sagte die Anklägerin am Mittwochnachmittag bei ihrem Strafantrag zu dem angeklagten Polizisten, dem vorgeworfen wird, am 25. September 2016 in Bereldingen zwei Menschen mit Zyankali getötet zu haben.

"Lachenden Mundes haben Sie zugesehen, wie Ihre Schwester und Ihr Schwager das Gift zu sich genommen haben", betonte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ...