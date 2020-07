Wegen des Mordes an seiner Schwester und seinem Schwager ist am Freitagmorgen ein 30-jähriger Polizist in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Giftmorde in Bereldingen: Lebenslänglich für Polizisten

(str) - In der einheimischen Kriminalgeschichte ist der Doppelmord von Bereldingen mit Sicherheit ein einzigartiger Fall: Ein Polizist vergiftet seine eigene Schwester und seinen Schwager. Der damals 26-jährige Gilles L. gesteht die Tat, bestreitet aber die Tötungsabsicht. Drei Jahre und zehn Monate später haben die Richter der hauptstädtischen Kriminalkammer am Freitag nun ihr Urteil in erster Instanz gesprochen: Sie haben den Aussagen des Beschuldigten offensichtlich keinen Glauben geschenkt und verurteilen ihn nun wegen vorsätzlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe ...