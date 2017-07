(jag) - Die Zahl der Anrufe aus Luxemburg beim belgischen "centre antipoison" ist 2016 um insgesamt zehn Prozent auf 421 gestiegen. Dies geht aus den Statistiken des Gesundheitsministeriums hervor. Seit Juni 2015 steht der Informationsdienst auch den Einwohnern Luxemburgs offen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten lediglich Mediziner und Apotheker die Rufnummer 8002-5500 nutzen. Die Experten des "Centre antipoisons" beraten in Notfällen und informieren über die verschiedenen Giftstoffe.

Kleinkinder gefährdet



Von den insgesamt 421 Anrufen aus Luxemburg handelte es sich zum Großteil um Notfallanfragen nachdem eine Person mit einem Giftstoff in Berührung kam. Zwei Drittel der Anrufe kamen von Betroffenen, die restlichen Anfragen betrafen medizinisches Personal wie Ärzte oder Krankenpfleger. Am meisten gefährdet sind laut diesen Statistiken Kinder und insbesondere Kleinkinder unter fünf Jahren. Es wurden aber auch Fälle von Tiervergiftungen gemeldet, so waren 7 Hunde und drei Katzen betroffen.

Bei den aufgenommen Giftstoffen handelt es sich größtenteils um Medikamente und Haushaltsmittel. Sehr häufig sind Therapiefehler mit Fieber-und Schmerzmittel. Entzündungshemmende Medikamente und Paracetamol werden dabei am häufigsten genannt, aber auch Medikamente der Atemwege wie Hustensäfte und Schleimlöser. An dritter Stelle schließlich folgen Antibiotika.

Überdosierungen und Verwechslungen



In den meisten Fällen melden sich die Betroffenen nach einem Giftunfall. Dies können Therapiefehler wie Überdosierungen oder Verwechslungen sein. Die eigene Wohnung und der eigene Garten sind übrigens die Orte, an denen es am häufigsten zu Vergiftungen kommt. Mehr als 90 Prozent der Unfälle werden an diesen beiden Orten festgestellt.

In den meisten Fällen reicht eine Symptombehandlung aus. Eher selten müssen Gegengifte eingesetzt werden. 2016 war dies fünf mal der Fall, dies nach Vergiftungen durch Benzodiazepine (Beruhigungsmittel), Quecksilber, Betablocker (Bluthochdruckmittel) und durch den Biss einer exotischen Schlange.