Gewitter ab Freitagnachmittag

Ab 14 Uhr können teils ergiebige Regenschauer und sogar Hagelkörner über dem Land niedergehen.

(TJ) - Der staatliche Wetterdienst Météolux hat für den Freitagnachmittag eine Gewitterwarnung ausgegeben. Während es während der Morgenstunden noch meist freundlich zugeht, dürfte dies sich ab der Mittagsstunde ändern. Météolux hat für den Zeitraum von 14 bis 21 Uhr eine "Alerte jaune" verhängt, was im Klartext bedeutet, dass eine Front mit Sommergewittern das Land überquert.



Die Ursache hierfür ist ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee, das feuchte Luftmassen zu uns lenkt. Starkregen und teils Hagelschauer sind nicht auszuschließen, so die Meteorologen.



Am Samstag soll es zunächst mit vereinzelten Schauern in den Tag gehen, ehe die Temperaturen am Nachmittag bei längeren Aufklärungen Werte von um die 20 Grad erreichen sollen.