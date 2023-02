Mitmachen und eine Teilnahme als Team gewinnen: Das „Luxemburger Wort“ lädt am 29. März zum Quiz-Abend in die Schräinerei in Differdingen.

175 Jahre Luxemburger Wort

Gewinnspiel: „Quizowend“ mit Essen und Trinken inklusive

Grafik: Sabina Palanca & Christian Mertes

Im Rahmen seiner 175-Jahr-Feierlichkeiten verlost das „Luxemburger Wort“ 17 All-inclusive-Pakete für einen Quizabend in der Schräinerei in Differdingen am Mittwoch, den 29. März 2023.

Im Paket inkludiert ist eine Tischreservierung sowie eine große Auswahl an hausgemachtem Fingerfood und Getränken für Sie und Ihre fünf Teammitglieder. Insgesamt 17 Pakete für je sechs Personen werden verlost.

Einfach unter online.wort.lu/175 drei Fragen beantworten und mit etwas Glück zu den Gewinnern gehören. Wir wünschen viel Erfolg!



