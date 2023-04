Mitmachen und eine Teilnahme als Team gewinnen: Das „Luxemburger Wort“ organisiert einen Quiz-Abend im Osten des Landes.

175 Jahre Luxemburger Wort

Gewinnspiel: Das Luxemburger Wort lädt zum "Quizowend" in Wellenstein

Mitmachen und eine Teilnahme als Team gewinnen: Das „Luxemburger Wort“ organisiert einen Quiz-Abend im Osten des Landes.

Grafik: Sabina Palanca & Christian Mertes

Mehr als 100 Leserinnen und Leser nahmen Ende März am ersten „Quizowend“ des Luxemburger Wort in Differdingen teil.

Ratefans erhalten nun eine weitere Möglichkeit, ihr Wissen zu testen: Im Rahmen des Jubiläumsprogramms anlässlich seines 175-jährigen Bestehens lädt das Luxemburger Wort zu einem zweiten „Quizowend“. Das Event findet am Mittwoch, den 17. Mai, ab 18.30 Uhr, in der Kellerei der Domaines Vinsmoselle in Wellenstein statt.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil (siehe unten) und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Teilnahme am „Quizowend“ für Sie und Ihr Team. Wichtiges Detail: Sie selbst stellen Ihr Team zusammen.

Im Paket inkludiert ist eine Tischreservierung sowie Essen und Getränke für Sie und Ihre fünf Teammitglieder. Insgesamt 30 Pakete für je sechs Personen werden verlost.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.