Gewerbezone Fridhaff: Mammutprojekt aus der Vogelperspektive

Am Fridhaff nimmt die ZANO-Gewerbezone mittlerweile im Eiltempo Konturen an. Ein Projekt von größter Tragweite für die Nordstad, das auch dem Ballungszentrum um Ettelbrück und Diekirch neue Entfaltungsräume öffnen soll.

Die Umleitungen in der Verkehrsführung und die allmählich aus dem Boden sprießenden Betriebsgebäude, sie fallen wohl jedem Autofahrer bei der Fahrt über den Fridhaff bei Diekirch unweigerlich ins Auge. Wer die Mammutbaustelle zur Schaffung der Nordstad-Industriezone (ZANO) in ihrem ganzen Ausmaß erfassen will, der muss allerdings schon in die Luft gehen.

Aus der Vogelperspektive hat man jedenfalls den besten Überblick über die laufenden Straßenbauarbeiten und die Schaffung jener kurzen Querachse, die später – unterhalb der Dreibahn verlaufend – die links und rechts der Hauptstraße liegenden Teile des Gewerbegebiets verbinden soll ...