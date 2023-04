Die zwei Opfer verteidigten sich mutig, konnten aber einen Diebstahl nicht verhindern.

Am Samstag

Gewalttätiger Überfall am Bahnhof

(TJ) - Gegen 21 Uhr wurden zwei Männer am Bahnhof gewaltsam beraubt. Sie standen an der Tramhaltestelle am hauptstädtischen Bahnhof, als zwei Männer ihnen die Handys entrissen. Die Opfer setzten sich zur Wehr und ließen sich auch nicht beeindrucken, als die Diebe sie mit Messern bedrohten. Es kam zur Schlägerei. Die Männer konnten ihre Mobiltelefone zurückerobern und die Täter in die Flucht schlagen. Im Nachhinein bemerkte einer der Überfallenen, dass die Ganoven auch seine Brieftasche erbeutet hatten. Niemand wurde bei dem Zwischenfall ernsthaft verletzt.

Beschreibung der beiden Unehrlichen:

Täter 1: Männlich. Zirka 30 Jahre alt. Dunkelhäutig. Bekleidet mit einem roten Oberteil und einer dunklen Hose.

Täter 2: Männlich. Zirka 30 Jahre alt. Dunkelhäutig. Dunkel bekleidet.

Mehrere Einbrüche

Zudem berichtet die Polizei von Einbrüchen in Zolwer, Sassenheim, und Luxemburg. Auf dem Place St. Pierre et Paul gelangten Einbrecher in eine Wirtschaft, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchstöberten den Tresen, erbeuteten aber kein Diebesgut, sodass sie mit leeren Händen die Flucht ergriffen.

Alkohol am Steuer

In der vergangenen Nacht musste die Polizei in Christnach, Luxemburg, Moersdorf/Rosport und Kirchberg vier betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Jedes Mal wurde der Füherschein eingezogen und die Fahrer protokolliert.



