Zwei Festnahmen

Gewalttätige Übergriffe in der Hauptstadt und Einrüche

Mindestens zwei Täter haben am Freitagabend mehrere Menschen in der Hauptstadt angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen.

(dme/he) - Am Freitagabend wurden der Police Grand-Ducale gleich mehrere gewalttätige Übergriffe in Luxemburg-Stadt gemeldet. Diese fanden jeweils in Limpertsberg, beim Kreisverkehr Schuman, in der Avenue Pescatore und im Bereich der Kathedrale statt. Die Opfer gaben an, von unbekannten Tätern angegriffen worden zu sein und trugen Verletzungen im Bereich des Gesichts davon.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten anschließend nach den mutmaßlichen Tätern. Dabei wurde im Bereich der Bushaltestelle Roosevelt eine weitere Auseinandersetzung beobachtet. Zwei Personen konnten dabei gestellt werden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Personen auch in die vorherigen Angriffe verwickelt waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche minderjährige Haupttäter in der geschlossenen Abteilung UNISEC der sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalt in Dreiborn untergebracht.

Zwei Einbrüche

Ebenfalls am Freitagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kayl gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich durch ein aufgebrochenes Fenster Eintritt in das Innere verschafft und sämtliche Räume durchwühlt. Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde am Freitag in Limpertsberg gemeldet. Die Polizei ermittelt.



In Esch trafen Polizeibeamte in der Nacht auf einer Tankstelle auf einen alkoholisierten Fahrer, welcher hinter dem Steuer mit noch laufendem Motor schlief. Der Mann stand nicht nur unter übermäßigem Alkoholeinfluss, wie der Alkoholtest bestätigte, sondern wies sich zudem auch noch mit einem gefälschten Führerschein aus.

Des Weiteren wurden in der vergangenen Nacht in Belvaux und in Luxemburg Führerscheine entzogen, da Fahrer unter übermäßigem Alkoholeinfluss unterwegs gewesen waren.

