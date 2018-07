Zwei Männer haben am Freitagabend in Düdelingen versucht, einen Mann gewaltsam zu bestehlen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Gewaltsamer Raubversuch - Täter gesucht

Sarah MUENCHEN

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die am Freitagabend in Düdelingen versucht haben, einen Mann gewaltsam zu bestehlen.



Um 22.30 Uhr öffnete der Mann in der Rue Batty Weber seine Haustür und traf die zwei Männer an, die unter einem Vorwand geklingelt hatten. Plötzlich griff ein Täter den Mann an, der andere zog drohend ein Messer. Die Täter forderten Geld, doch der Mann wehrte sich und schlug die beiden in die Flucht.

Täterbeschreibungen: Die Männer sollen zwischen 19 und 20 Jahre alt sein, sie sprachen französisch und portugiesisch und trugen graue, beziehungsweise dunkle Sportkleidung.