(lb) - Um nicht verletzt zu werden, folgte ein Mann den Anweisungen von zwei Übeltätern, die ihn in der Nacht auf Sonntag am Boulevard de la Pétrusse der Hauptstadt unter Vorzeigen eines Messers bedrängten. Der Mann war gegen 5 Uhr morgens zu Fuß in Luxemburg-Stadt unterwegs, als ihm die zwei etwa 20-jährige Ganoven entgegenkamen. Sie bedrohten ihn und forderten ihn auf Französisch auf, sein Bargeld und seine Armbanduhr auszuhändigen.



Nach der Tat flüchteten die Täter durch die Rue de Prague. Die Polizei sucht nun nach der Identität der beiden Männer. Beide hätten kurze Haare und seien etwa 1,80 und 1,87 Meter groß. Der erste Übeltäter habe einen schwarzen Jogging mit einer weißen Streife und eine schwarze Kapuze getragen. Der zweite Täter sei dunkler Hautfarbe gewesen, habe Kinnbehaarung und soll eine blaue Jeans, ein dunkles T-Shirt und eine Umhängetasche getragen haben.

Bei dem Überfall wurde das Opfer nicht verletzt.