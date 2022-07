Nach einem Raub in Howald bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Täter auf der Flucht

Gewaltsamer Diebstahl in Howald - Zeugenaufruf

Kurz nach 9 Uhr kam es am Donnerstag zu einem gewalttätigen Diebstahl in Luxemburg-Howald. Der Überfall auf einen Mann ereignete sich in der Rue Ferdinand Kuhn. Zwei Angreifer flohen nach der Tat in einem schwarzen 3er-BMW (neueres Modell mit M-Paket) mit französischen Kennzeichen, die mit dem Buchstaben „W“ anfangen sollen, in Richtung Route de Thionville.

Beschreibung der Täter

Beide Männer waren männlich und von dunkler Hautfarbe. Der erste ist von kräftiger Statur, rund 1,85 Meter groß und zirka 90 Kilo schwer. Er trug schwarze Bekleidung, genauer einen Kapuzenpullover, wobei der Tatverdächtige die Kapuze über den Kopf gezogen hatte.

Der zweite Ganove ist von schmaler Statur, er trug ebenfalls einen Kapuzenpullover. Einer der Männer trug schwarze und der Andere weiße Turnschuhe.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, alle zweckdienlichen Hinweise unverzüglich der Notrufzentrale 113 melden. Die Fahndung läuft.



Weiterer Einsatz in Warken

Die Polizei brachte für die Fahndung nach den beiden Verdächtigen den Hubschrauber in den Einsatz. Dieser wurde direkt von Howald aus nach Warken gerufen, wo ein Ladendieb nach begangener Tat zu Fuß auf der Flucht ist.

