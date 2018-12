Gewaltsamer Autodiebstahl

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwoch ein Mann, der in Frisingen seinen Wagen verkaufen wollte.

(TJ) - Am Mittwochabend traf sich ein Mann in Frisingen in der Rue Robert Schuman mit einem potenziellen Käufer für seinen Wagen. Der Interessent und seine weibliche Begleitung machten mit dem in Luxemburg zugelassenen Fahrzeug vom Typ Mercedes A250 mit den Kennzeichen "PM9598" eine Testfahrt und kehrten zum Treffpunkt zurück. Als der Mann aus dem Fahrzeug ausstieg, sprayte er dem ahnungslosen Besitzer des Fahrzeugs Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in Richtung Frankreich.

Beschreibung der Tatverdächtigen: ...