Gewaltexzess in Esch: Anklage gegen Polizisten steht bevor

Fünf Polizeibeamten wird vorgeworfen, im Februar 2019 einen Betrunkenen in Esch/Alzette brutal misshandelt zu haben.

(str) - In der Nacht zum 16. Februar 2019 pöbelt ein stark betrunkener Mann die Gäste einer Schankwirtschaft in Esch/Alzette an. Der etwa 40-Jährige treibt es so weit, dass die Polizei gerufen wird. Ein solches Benehmen gehört sich nicht und ohne, dass detaillierte Informationen zu seinem Verhalten vorliegen, kann dieses durchaus rechtfertigen, dass der Mann in Polizeiarrest untergebracht wird – wenn nötig auch unter Zwang.

Was dem Betrunkenen aber in der Nacht wohl tatsächlich widerfahren sein soll, steht dazu allerdings in keinem Verhältnis ...