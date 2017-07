(lb) - Ein Spaziergänger wurde am vergangenen Sonntag in einem Park in Luxemburg-Merl Opfer von Gewalt. Als er gegen 17 Uhr durch die Grünanlage zwischen der Rue Théodore Eberhard und der Rue Jean Schoetter spazierte, wurde er von einem stark angetrunkenen Jugendlichen angepöbelt und mehrfach gestoßen.



Der Mann versuchte sich zu wehren und stieß den Jugendlichen von sich. Um dem Streit aus dem Wege zu gehen, wandte sich der Mann dann vom Angreifer ab. Dann wurde der Jugendliche noch aggressiver. Von hinten verpasste der Jugendliche dem Spaziergänger eine Ohrfeige und einen Kopfstoß.



Einen kurzen Augenblick ließ der Angreifer vom Opfer ab und begab sich in eine Ecke wo er ein Messer aus seinem Rucksack zog. Er war dabei, auf das Opfer zuzugehen, als plötzlich eine weitere Person sich einmischte und auf den Jugendlichen zu marschierte. Das Opfer nutzte diesen Moment um zu fliehen.



Gelungene Flucht



Der Angreifer versuchte dem Opfer zu folgen. Bei der Verfolgungsjagd zog er seinen Gürtel aus, wedelte mit der Schnalle des Gürtels wild umher und rief Drohungen aus. Er pfiff und schrie, dass er dem Mann eine Tracht Prügel verpassen werde.

Das Opfer konnte sich in Sicherheit bringen, wartete aber drei Tage, bis es auf einer Dienststelle Anzeige erstattete. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.