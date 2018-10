In der Nacht zum Samstag griff ein Autofahrer in Esch/Alzette zwei Polizeibeamte an. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und keine Ausweispapiere dabei.

Gewalt gegen Polizeibeamte

(rc) - Während einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag (4 Uhr) in Esch/Alzette gab ein Autofahrer an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Er rief zunächst seine Familie an, um den Führerschein vor Ort zu bringen.



Dem Pressebericht der Polizei zufolge, begann die Freundin und Beifahrerin des Fahrers währenddessen, die Polizisten zu beleidigen und als Rassisten zu bezeichnen.



Nachdem die Familie des Fahrers vor Ort eingetroffen war, fiel diesem jedoch ein, dass er seinen Führerschein verloren hatte. Auch hatte er keinerlei Ausweispapiere dabei.



Als ihm daraufhin mitgeteilt wurde, dass er sein Fahrzeug stehen lassen müsste, bis er einen gültigen Führerschein vorweisen konnte, und auch noch ein Protokoll in Höhe von 256 Euro zahlen musste, eskalierte die Situation.



Der Fahrer setze sich zurück in seinen Wagen und wollte fortfahren. Ein Beamter versuchte ihn dann aufzuhalten, doch dieser gab Gas. Weil der Beamte sich zu diesem Zeitpunkt noch zum Teil im Wagen befand, hat sein Kollege Pfefferspray eingesetzt, um den Fahrer zu stoppen.



Daraufhin begann der Fahrer mit Fäusten auf die Beamten einzuschlagen, erklärt Claude Strotz, Pressesprecher der Polizei. Auch die Familie versuchte scheinbar die Festnahme zu verhindern.



Nach dem Eintreffen von polizeilicher Verstärkung konnte die Person in Handschellen gelegt werden. Sein Wagen wurde beschlagnahmt und gegen ihn wird nun Protokoll errichtet.

Beide Beamte wurden bei dem Zwischenfall verletzt.