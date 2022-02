#yeswecare und #impfewierkt: Am Donnerstag haben Mitarbeiter von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen eine Schweigeminute abgehalten.

Minute de silence des blouses blanches

Gesundheitspersonal schweigt erneut

(SH) – Bereits zum elften Mal haben viele Mitarbeiter des Gesundheits- und Pflegesektors am Donnerstagmittag eine Schweigeminute eingelegt. Unter dem Motto „Minute de silence des blouses blanches“ will das Personal aus Krankenhäusern, Altersheimen, Rettungszentren und weiteren Pflegeeinrichtungen – wie hier im Bild dem Rehazenter in Kirchberg – auf die besorgniserregende Infektionslage und die Belastung in den Gesundheitseinrichtungen hinweisen.

Mit Ausdauer und einer klaren Botschaft Donnerstag, 12 Uhr: Erneut setzen landesweit Mitarbeiter des Gesundheits- und Pflegesektors sowie der Rettungsdienste ein klares Zeichen.

Die Aktion, die Ende November vom Anästhesisten Marco Klopp der Hôpitaux Robert Schuman ins Leben gerufen wurde, ist aber auch ein Bekenntnis zur Impfung, die vor schweren Krankheitsverläufen schützt, sowie ein Zeichen gegen Desinformation.

