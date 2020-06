Ab dem 29. Juni werden Kunden in allen CNS-Dienstellen wieder begrüßt - allerdings nur nach Terminvereinbarung.

Gesundheitskasse öffnet wieder ihre Türen

Rosa CLEMENTE

Die Gesundheitskasse (CNS) teilt am Freitagnachmittag mit, dass einige Dienststellen ab kommendem Montag, dem 29. Juni, wieder ihre Türen öffnen - dies jedoch nur nach Terminvereinbarung. Dann werden auch wieder alle Kunden-Dossiers behandelt und nicht nur die Notfälle, wie es während des Lockdowns der Fall war.

Die Empfangsstellen in Luxemburg-Stadt, Düdelingen, Differdingen, Ettelbrück und Mersch werden ab dem 29. Juni wieder von montags bis freitags jeweils von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr ihre Kunden begrüßen. Die Filiale in der Route d'Esch in Luxemburg-Hollerich wird durchgehend von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein.

In Esch werden die Kunden ab dem 29. Juni an einer neuen Adresse bedient- 4, Boulevard Berwart L-4043 Esch/Alzette. Zunächst öffnet diese Dienststelle ihre Türen nur von 8:30 bis 11:30 Uhr. Ab dem 6.Juli werden die Kunden dort denn auch wieder am Nachmittag begrüsst - von 13 bis 16 Uhr.

Terminvereinbarungen Die Terminvereinbarungen erfolgen via MyGuichet.lu oder über die Telefonnummer 27571. Alle weiteren Infos sind zu finden unter: www.cns.lu









