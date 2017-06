Von Laurence Bervard

Zuhause ist es am schönsten. Das denken sich auch in Luxemburg immer mehr Menschen im hohen Alter. Ins Altenheim ziehen sie, noch bevor sie 80 Jahre sind, kaum noch. „99 Prozent der Menschen wollen im Alter so lange zu Hause bleiben wie nur möglich“, bestätigt Dr. Carine Federspiel vom Dachverband der Pflegedienstleiter Copas die Tendenz.

Ganz nach dem Wunsch ihrer Bürger unterstützt die Regierung den Verbleib von alten und pflegebedürftigen Menschen im Eigenheim ...