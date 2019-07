Gestion locative sociale: Die Soziale Immobilie aus Esch

Weil er Gutes tun und Ärger vermeiden will, vermietet Thierry Alesch seine Wohnung an die Stadt Esch.

Thierry Alesch vermietet seine Wohnung an die Stadt Esch für deren neue Gestion locative sociale und nimmt dabei eine niedrigere Miete in Kauf.

„Ist schon komisch, wenn man in seine eigene Wohnung kommt und jemand an- ders hat den Schlüssel“, scherzt Thierry Alesch beim Betreten des Appartements im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rue Useldinger. Mit besagtem Schlüssel hat zuvor Samuel Baum, vom städtischen Service logement, die Wohnungstür geöffnet.

Das Objekt wirkt geräumig. Zwei Schlafzimmer, Fenster zu drei Seiten hin, eine schöne Küche, alles, was das Herz begehrt. Originelles Detail ist eine Durchreiche für Essen zum Wohnraum. „Die habe ich selbst gemacht“, sagt Thierry Alesch, nicht ohne Stolz. Sieben Jahre hat er hier gewohnt. In ruhiger Lage. Unweit von Stadtzentrum, Supermarkt und Autobahnauffahrt. Warum ist er dann weggezogen?

„Als unser Sohn, unser zweites Kind, zur Welt kam, wurde es uns als Familie hier doch zu eng.“ Man zog in die Hauptstadt, näher zu den Arbeitsplätzen von Thierry Alesch und seiner Gattin. Die Wohnung in Esch wurde vermietet. „Damals gab es noch keine soziale Wohnungsvermietung. Zumindest wussten wir nichts davon.“

Beim ersten Mieter verlief alles nach Plan. Als der auszog, begannen die Probleme. Weil sein Nachfolger den Teil des Mietverhältnisses, in dem es um das Zahlen geht, nicht so recht verinnerlicht hatte, musste Thierry Alesch rechtliche Mittel anwenden. Am Ende stand der Gerichtsvollzieher vor der Wohnungstür in der Rue Useldinger. Nach einer mühseligen und ärgerlichen Prozedur war die Wohnung endlich wieder frei.

Um sich diesen Ärger künftig zu ersparen, suchte Thierry Alesch nach Alternativen und stieß auf die soziale Wohnungsvermietung. „Mittlerweile gibt es in diesem Bereich ja eine Menge Akteure. Ich sah mir die Liste an und stieß auf die Stadt Esch mit ihrer ,Gestion locative sociale‘.“

Samuel Baum von der Stadtverwaltung erklärt die Vorteile für die Vermieter. „Die Stadt mietet die Wohnung für mindestens drei Jahre“, erklärt er. „Der Vermieter erhält sein Geld von uns und hat so die Sicherheit, es auch wirklich zu bekommen.“ Die Miete ist etwas niedriger als auf dem freien Wohnungsmarkt. Dafür ergeben sich für den Vermieter aber steuerliche Vorteile. Unter dem Strich würde sich das kompensieren, so Baum und Alesch einvernehmlich.

„Für mich war das sowieso nicht das Wichtigste“, unterstreicht Alesch. Wichtiger sei ihm, dass er keinen Ärger mehr mit zahlungsmüden Mietern hat. Die Wohnung will er auf jeden Fall behalten. Die mittlerweile 18-jährige Tochter oder der jüngere Sohn könnten ja später daran interessiert sein. „Alles ist möglich“, sagt Alesch, und diese Möglichkeiten will er sich auch offenlassen. Dass er dabei ein soziales Projekt unterstützt, ist ganz nach seinem Geschmack.



Und darum geht es letztendlich. „Unsere Mieter sind keine Sozialfälle“, erklärt Samuel Baum. Die Stadt Esch habe 290 Sozialwohnungen für von sozialer Not Betroffene. Bei der Gestion locative sociale dagegen gehe es eher um minderschwere Fälle. Viele hätten bei der aktuellen Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt unter normalen Umständen einfach keine Chance mehr. Da die Stadt die Objekte günstig anmietet, kann sie sie auch zu günstigen Preisen weitervermieten.

Die Stadt Esch/Alzette hat erst vor Kurzem mit dem Konzept der Gestion locative sociale begonnen. Die Wohnung von Thierry Alesch ist die dritte, die man nun im Angebot hat. „Wir wären froh, wenn es mehr würden“, so Samuel Baum. Vermieter, die Interesse haben, sollen sich im Rathaus beim Service logement melden.



Soziale Immobilienagenturen als Vorbild

Vor drei Jahren ging die Agence immobilière sociale Kordall (AIS-Kordall) an den Start. Die vier Korntalgemeinden Differdingen, Petingen, Sassenheim und Käerjeng übernahmen damit ein Konzept, das bereits erfolgreich von der nationalen Agence immobilière sociale (AIS) angewandt wurde. Letztere betreibt mittlerweile mit der AIS-Sud eine Zweigstelle in Rodange. Vor einem Jahr wurde im Escher Stadtrat angekündigt, dass man ebenfalls solch eine Agentur gründen will. Nun funktioniert diese. Man nennt sich Gestion locative sociale. Alles dasselbe nur mit neuem Namen?

Was die Namenswahl angeht, so sei die gemeinsam mit staatlichen Stellen getroffen worden, so Schöffe Martin Kox. Der Unterschied zur AIS-Kordall liege darin, dass man die Verträge mit den Mietern nicht auf drei Jahre beschränkt, erklärt der Verantwortliche, Samuel Baum. „Wir wollen den Wohnungssuchenden Sicherheit geben. Das sei genau das, was diesen Menschen fehle. Mit einem begrenzten Mietvertrag hat man keine Sicherheit“, so Baum. Zwar sei es das langfristige Ziel, die Mieter in einem klassischen Wohnverhältnis unterzubringen. Dazu brauche es aber Zeit.

Nach den Erfahrungen mit der AIS-Kordall gefragt, vertritt deren Präsident und Differdinger Bürgermeister, Roberto Traversini, eine andere Auffassung. „Wir haben bewusst die Verträge mit den Mietern auf drei Jahre begrenzt, was aber nicht ausschließt, dass wir in Härtefällen die Verträge verlängern.“ Zum einen käme dies den Vermietern entgegen.

„Viele wollen nur vorübergehend ein Objekt vermieten. Etwa so lange, wie ihre Kinder studieren.“ Andererseits sei der Zweck der sozialen Weitervermietung nicht der, jemanden dauerhaft günstig wohnen zu lassen. „Wer weiß, dass er das kann, sucht nicht selbst nach Alternativen“, so Traversini. Die AIS-Kordall vermietet mittlerweile 100 Wohnungen. Man sei in Verhandlungen mit dem Kirchenfonds, um die Vermietung von weiteren Wohnungen von diesem zu übernehmen, so Traversini. Das Konzept sei demnach durchaus noch ausbaufähig, glaubt man sowohl im Korntal, als auch in Esch.