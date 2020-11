Gesprengter Bankomat: Böses Erwachen in Wormeldingen

In den frühen Morgenstunden reißt eine Sprengung eines Geldautomaten Einwohner in Wormeldingen aus dem Bett. Eine Augenzeugin berichtet.

Am Anfang wirkt alles wie in einem Traum. Kurz vor fünf Uhr wird Gwendy Billa am Donnerstag aus dem Schlaf gerissen. „Die Wände haben schrecklich gezittert, ich dachte jemand wäre mit einem Auto oder Lastwagen durch das Schaufenster des Ladens gefahren“, sagt die Frau, die über dem Lebensmittelgeschäft ihrer Familie in Wormeldingen wohnt. Zunächst bleibt sie noch im Bett liegen, es dauert einige Sekunden, bis ihr bewusst wird, dass sie nicht träumt.

Währenddessen machen unbekannte Täter sich in der Rue Principale in Wormeldingen sich über ihre Beute her ...