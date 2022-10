Mit dem neuen Brettspiel können sich Liebhaber auf eine spielerische Entdeckungstour der Minett-Region begeben.

Weihnachtsgeschenk?

Gesellschaftsspiel „Kenns du de Minett?” vorgestellt

Lucien WOLFF Mit dem neuen Brettspiel können sich Liebhaber auf eine spielerische Entdeckungstour der Minett-Region begeben.

Die Zeiten als „Mensch ärgere dich nicht“, „Gänsespiel“ oder „Domino“ die Welt der Gesellschaftsspiele prägten, sind längst vorbei. Heute gibt es unzählige Spiele für Kinder, Erwachsene oder für die ganze Familie.

Auch in Luxemburg erfreuen sich die Brettspiele einer hohen Beliebtheit. Vor sieben Jahren wurde in Kayl daher ein Social Gaming Club ins Leben gerufen, welcher seinen Sitz neuerdings in Esch hat.

Erstes Brettspielcafé in Luxemburg

Dies brachte Jacqueline Poupart dazu, in der Escher Rue Berwart das Brettspill-Café „Bei de Minettsdäpp“ zu eröffnen. Der Name ist als Wortspiel zu verstehen. Hier treffen sich donnerstags und freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr eingefleischte Liebhaber des Brettspiels, um sich in einem schlichten und zwanglosen Umfeld ihrem Hobby zu frönen.

Aus der Sammlung von anfangs 800 Spielen ist inzwischen ein Sortiment von über 1.000 Brettspielen geworden, so die stolze Inhaberin, welche vor allem seit Schulbeginn Jugendliche, Familien mit Kindern und sogar Senioren-Clubs in ihren Räumen empfängt. Die Brettspiele teilen sich in vier Kategorien auf, bei Bedarf steht ein Game-Master zur Verfügung, der die jeweiligen Spielregeln erklärt.

Den Minett auf spielerische Art entdecken

Auch die Minett-Region kann nun mittels des Brettspiels „Kenns du de Minett?“ spielerisch entdeckt werden. Im Rahmen von Esch 2022 haben sich das Gemeindesyndikat PRO-Sud, das Minett UNESCO Biosphere sowie die Firma Magicmultimedia etwas Besonderes einfallen lassen, um den elf Süd-Gemeinden eine regionale Dynamik einzuhauchen und sie aufzuwerten. In einer von Moreno Pizzoni moderierten Tischrunde stellten Gastredner das jüngste Kind der Brettspiele vor.

Laut Bürgermeister und Pro-Sud-Präsident Georges Mischo (CSV) wurde Esch im vergangenen Sommer von deutlich mehr Touristen als in den Vorjahren besucht. Das Spiel sei ein kleines Teil eines nachhaltigen Mosaiks, welches auch über 2022 hinaus auf die Minett-Metropole aufmerksam machen soll.

Guy Heintz von Magicmultimedia zeigte sich stolz darüber, dass seine Firma, die bereits sieben Brettspiele auf den Markt gebracht hat, nun auch „Kenns du de Minett?“ mitentwickeln durfte und so ein Gesellschaftsspiel von der nationalen auf die regionale Ebene umgetopft werden konnte. Sein Dank ging vor allem an die APEMH aus Bettingen, welche maßgeblich an der Produktion beteiligt war.

Brettspielfarben spiegeln Region wider

Thierry Kruchten, zuständig für Tourismus, Mobilität und nachhaltige Entwicklung bei Esch 2022, hob die Geografie der Minett-Region hervor. Sie eigne sich besonders gut für ein Brettspiel. Er unterstrich die gute Zusammenarbeit mit den elf Pro-Sud-Gemeinden. Es wurden immerhin 140 Standorte fotografiert oder gefilmt, wovon schlussendlich 100 zurückbehalten wurden.

Yann Logelin, Verantwortlicher für das erste luxemburgische Biosphäreservat, ging auf die Mitarbeit von Pro-Sud ein. Das Gemeindesyndikat stelle der Südregion eine Plattform zur Verfügung, wodurch spielerisch etwas zur nachhaltigen Entwicklung und zur Aufwertung der Naturschutzgebiete vermittelt werden könne. Sogar die Farben der Brettspielverpackung spiegelten die Bedeutung der Naturschutzzonen wider.

Eine Geschenkidee für Weihnachten

Der Zeitpunkt der Vorstellung war gut gewählt, rücken die Festtage doch in Nähe. „Kenns du de Minett?“ könnte ein ideales Geschenk für unter den Weihnachtsbaum darstellen.

So wurden 3.100 Exemplare des Spieles hergestellt, wovon 2.500 Stück bereits im Vorverkauf bestellt wurden. Zu kaufen gibt es das Brettspiel in den handelsüblichen Geschäften zum Preis von 29,90 Euro. Es können bis zu sechs Personen am Spiel teilnehmen. Die Spieldauer beträgt durchschnittlich eine Stunde, bei geselligen Runden auch länger.

