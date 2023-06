2022 kam es zu einem Anstieg bei den Fällen häuslicher Gewalt. Gleichstellungsministerin Taina Bofferding sagt, dass ein Tabu gebrochen wurde.

Lokales 3 Min.

983 Polizeieinsätze im Jahr 2022

Gesellschaft sieht häusliche Gewalt nicht mehr als Tabu

Mike STEBENS 2022 kam es zu einem Anstieg bei den Fällen häuslicher Gewalt. Gleichstellungsministerin Taina Bofferding sagt, dass ein Tabu gebrochen wurde.

„Das Tabu um häusliche Gewalt ist gebrochen“, meint Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) anlässlich der Vorstellung des jährlichen Berichts zur häuslichen Gewalt. Bofferding erinnert daran, dass das Prinzip „wer schlägt, muss gehen“ erstmalig vor 20 Jahren als Grundsatz im sogenannten Gewaltschutzgesetz verankert worden ist.



Die Staatsanwaltschaft verfügt über die Möglichkeit, eine Wegweisung anzuordnen, also eine administrative Sanktion, durch die die Täter das gemeinsame Zuhause für mindestens zwei Wochen und maximal drei Monate verlassen müssen. „Wir reden hier noch nicht von einer Verurteilung“, unterstreicht Taina Bofferding. Damit eine solche Sanktion ausgesprochen wird, muss aber „eine Gefahr für Leib und Leben bestehen“, so der Hinweis von Laurent Seck von der Staatsanwaltschaft. Diese machte im vergangenen Jahr 246 Mal Gebrauch von diesem Instrument.

Taina Bofferding erklärt den leichten Anstieg an Fällen häuslicher Gewalt damit, dass mehr betroffene Menschen sich bei den zuständigen Anlaufstellen melden. Foto: Anouk Antony

Laut der Ministerin suchen heute mehr Menschen bewusst nach Hilfe. Häusliche Gewalt sei zudem „insgesamt weniger toleriert in unserer Gesellschaft“. Familienmitglieder oder Nachbarn würden im Notfall häufiger die Polizei kontaktieren. Laurent Seck stimmt dem zu. Er erklärt dies mit einer größeren Sensibilisierung der Gesellschaft.

Im vergangenen Jahr kam es zu 983 Polizeieinsätzen, was einer Zunahme von 7,2 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Taina Bofferding erklärt den leichten Anstieg an Fällen häuslicher Gewalt damit, dass mehr betroffene Menschen auf ihre Situation aufmerksam machen. Von den insgesamt 1.832 Opfern waren 60 Prozent weiblich. 70 Prozent der 1.385 registrierten Täter waren männlich. Krasser fällt die Statistik aus bei den Wegweisungen. Hier waren lediglich sieben Prozent der Täter weiblich.

Problemfall Wiederholungstäter

Kristin Schmit sagt: „82 Polizeieinsätze im Monat, das ist viel!“ Foto: Anouk Antony

Im Durchschnitt finden 82 Interventionen pro Monat statt. „Das ist viel“, findet Kristin Schmit von der Polizei, die auch für die Ausbildung von Polizeischülern zuständig ist. Sie spricht von einer „gefährlichen Mission“. Die Polizei wisse nicht immer, mit wem sie es zu tun habe. Ihr Fazit lautet jedenfalls: Besser man ruft die Polizei einmal zu oft als einmal zu wenig.

Häusliche Gewalt wird insgesamt weniger toleriert. Gleichstellungsministerin Taina Bofferding

Olga Strasser vom Service d'Assistance aux victimes mineures de violence domestique der Femmes en détresse weist darauf hin, dass häusliche Gewalt fatale Konsequenzen haben kann: „Im vergangenen Jahr haben Menschen ihr Leben durch häusliche Gewalt verloren.“ Der Staatsanwaltschaft liegen fünf solcher Fälle vor.

Olga Strasser weist darauf hin, dass häusliche Gewalt fatale Konsequenzen haben kann. Foto: Anouk Antony

Sorgen bereiten der Ministerin vor allem Wiederholungstäter, also Personen, die bereits mindestens zweimal verwiesen worden sind. Wiederholungstäter stellen rund ein Viertel der Wegweisungen dar. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen ist schon einmal negativ aufgefallen. Ein weiteres Problem ist, dass mehr als jeder zweite Wiederholungstäter seiner Verpflichtung nicht nachkommt, bei der Täterbetreuungsstelle des Roten Kreuz Riicht Eraus vorstellig zu werden. Deshalb ist die Ministerin persönlich der Meinung, dass „neben einer Verwarnung auch über andere Sanktionsmöglichkeiten nachgedacht werden muss“.



Gewalt gegen Frauen kann man nicht weglächeln Solange Gesetze nicht greifen oder schlicht Lücken aufweisen, schafft es psychische Gewalt nur schwer aus der Tabuzone.

Laurence Bouquet von Riicht Eraus bestätigt den allgemeinen Trend, dass die Täter meistens Männer sind: „Zehn Prozent der Täter, die sich bei uns melden, sind Frauen.“ Häusliche Gewalt spiele sich hauptsächlich in der Partnerschaft ab. Allerdings stelle sich in Gesprächen oft heraus, dass Gewalt innerhalb der Familie häufig einhergeht. Gewalt gegen Kinder werde noch immer zur Kindererziehung eingesetzt. „Es ist intolerabel, dass Kinder im Namen der Erziehung geschlagen werden“, so Laurence Bouquet.



Neue Regelungen gefordert Im vorgelegten Bericht des „Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence“ finden sich zwei Vorschläge an die Regierung, die von der Ministerin unterstützt werden. Erstens solle die Gesetzgebung bezüglich des Datenschutzes reformiert werden. „Wenn eine Person eine Vorgeschichte in Bezug auf Anwendung von Gewalt aufweist, dann sollten diese Informationen besser zugänglich sein“, erklärt Taina Bofferding. „Im Moment hat weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft Zugriff auf Vorfälle, die länger als drei Jahre zurückliegen.“ Zweitens müsse an einer gezielteren Betreuung der Täter gearbeitet werden. „Es ist wichtig, die unterschiedlichen Täterprofile zu verstehen, um gezielt Hilfsprogramme einzusetzen und den Gewaltzyklus zu durchbrechen“, so die Gleichstellungsministerin.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.