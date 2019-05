Ein Geschwisterpaar ist am Montag in Grevenmacher spurlos verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Geschwister Cindy und Chiara seit zwei Tagen vermisst

(jt) - In Luxemburg werden seit Montag zwei Mädchen vermisst. Cindy Spiroux und ihre Schwester Chiara wurden zum letzten Mal am Montagmittag in Grevenmacher gesehen, berichtete die Polizei am Mittwochabend. Seitdem sind die beiden minderjährigen Geschwister nicht auffindbar. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass sich Cindy und Chiara im Süden des Landes aufhalten.

Chiara Spiroux wird als schlank beschrieben, mit blondem kurz rasiertem Haar. Sie trug zuletzt schwarze Kleidung, ein T-Shirt mit der Aufschrift "Berlin", eine schwarze Baseballkappe und hatte einen bunten Rucksack bei sich. Ihre Schwester Cindy ist ungefähr 1,65 Meter groß, von normaler Statur und hat schulterlanges, braunes Haar. Bevor sie als vermisst gemeldet wurde, trug Cindy eine weiße Hose, ein T-Shirt der Marke Adidas sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Die Polizei machte keine Angaben über das Alter der zwei Mädchen.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Museldall entgegen, Tel.: +352 244 70 1000



Seit dem 27. Mai, werden die beiden Geschwister SPIROUX Cindy und Chiara vermisst.

