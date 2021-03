Geschwindigkeitsbegrenzung auf Collectrice du Sud angeregt

In der Debatte um Lärmschutz bringt Marc Goergen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 bis 70 km/H auf dem Petinger Teilstück ins Gespräch.

Was kann in der Korntalgemeinde unternommen werden, um Lärmbelästigung zu verhindern oder zu mindern? Diese Frage sorgte in der jüngsten Ratssitzung am Montagabend für teils passionierte Interventionen der Ratsmitglieder Marc Goergen (Piraten) und Carlo Gira (CSV). Zuvor hatte Schöffe Romain Mertzig (LSAP) die gemeinsame Stellungnahme von neun Südgemeinden gegen den Lärm aus lokaler Sicht vorgestellt.

Im Dokument wird in Bezug auf Petingen vor allem die Collectrice du Sud mit der Verkehrsader der Nationalstraße N 31 und ihrer Verlängerung zur A 13 genannt ...