Weil er wiederholt gewalttätig gegenüber seinen Eltern geworden war und er keine Anstalten machte sein aggressives Verhalten zu ändern, musste sich nun ein 22-Jähriger vor Gericht verantworten.

Geschlagen vom eigenen Sohn

Steve Remesch Luc C. macht es seinen Eltern nicht leicht. Er geht nicht zur Schule, arbeitet nicht und nimmt dafür aber gerne Drogen – von Alkohol über Cannabis bis zu Kokain. Doch damit nicht genug: Wenn er wütend wird, schlägt er seine Eltern.

Doch diese lieben ihn trotzdem, versuchen Hilfe zu finden und bezahlen ihm einen Anwalt in einem Prozess, in dem sie die Opfer sind.

Zuletzt am 3. Oktober 2017 war Luc C. in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten und zu einer Geldbuße verurteilt worden, weil er gegenüber seinen Eltern handgreiflich geworden war. Gegen dieses Urteil hatte er Widerspruch eingelegt – ein Rechtsmittel, das nur Verurteilten zusteht, die nicht im Prozess zugegen waren.



„Zeit schinden vor dem Haftantritt“



„Das Strafmaß war mir zu hoch und ich wollte so Zeit schinden, um nicht sofort ins Gefängnis zu müssen“, erklärte er am Montag den Richtern der 16. Strafkammer.



Angeklagt ist er aber auch, weil er die Auflagen aus einer weiteren Verurteilung von Januar 2017 zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung nicht erfüllt hatte: Er hatte die Termine mit seiner Bewährungshelferin nicht wahrgenommen, sich nicht in psychologische oder psychiatrische Behandlung begeben, erforderliche Dokumente nicht eingereicht, sich nicht um eine Ausbildung oder Arbeit bemüht und keinen Drogenentzug begonnen. „Dazu habe ich nichts zu sagen“, meinte der 22-Jährige gestern vor Gericht.



„Gib mir Geld!“



Noch am Tag des Urteils vom 3. Oktober wurde er erneut handgreiflich gegenüber seinem Vater. „Er wollte, dass ich ihn nach Differdingen fahre“, erzählte der 63-Jährige am Montag. „Damit es nicht wieder Zirkus gab, habe ich das dann gemacht. Doch dann sagte er, ich solle ihm Geld geben. Doch ich meinte, damit sei jetzt Schluss.“ Daraufhin schlug der Sohn zu. Er stieß seinen Vater, so dass dieser fast zu Boden fiel und dann legte er mit der Faust nach, traf den Vater mehrfach mit voller Wucht ins Gesicht. Der Vater musste ärztlich behandelt werden.



Nach einem weiteren Vorfall einen Tag später, wurde über die Polizei eine Wegweisung für die Dauer von 14 Tagen erwirkt. Doch auch darüber setzte der 22-Jährige sich hinweg. Am 12. Oktober versuchte er, ins Elternhaus einzudringen.



"Besser in der Psychiatrie"



Als ihn die Eltern am 23. Oktober wieder aufnahmen, zertrümmerte er sofort die Einrichtung seines Schlafzimmers. Daraufhin wurde er in die Psychiatrie eingewiesen, doch bereits nach kurzer Zeit wieder entlassen. „Es wäre besser, er käme wieder in eine Psychiatrie“, meinte der Vater gestern, der offensichtlich immer noch darauf hofft, dass seinem Sohn dort geholfen werden kann.



„Konsequenzen müssen folgen“



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sprach von regelrechtem Terror, dem die Eltern durch den eigenen Sohn ausgesetzt seien. Der Beschuldigte müsse jetzt die Konsequenzen für sein Handeln tragen und seine extreme Aggressivität in den Griff bekommen. Sie forderte eine Haftstrafe von 15 Monaten ohne Bewährung. Und auch der Strafaufschub aus der Verurteilung von Januar 2017 müsse widerrufen werden. Das Urteil ergeht am 6. März.