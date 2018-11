Ein Mann hält ein minderjähriges Mädchen in seiner Wohnung fest, schlägt es und droht ihm mit dem Tod. Nun riskiert er eine lange Freiheitsstrafe.

Geschlagen und bedroht

Ein Mann hält ein minderjähriges Mädchen in seiner Wohnung fest, schlägt es und droht ihm mit dem Tod. Nun riskiert er eine lange Freiheitsstrafe.

(SH) - Mehrere Tage wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst, dann kommt es nach Hause – mit blauen Augen, Blessuren am Kopf und an den Armen. Es wird einen weiteren Tag dauern, bis es ihrer Familie – und der Polizei – anvertraut, was ihm widerfahren ist. Laurent M. soll es misshandelt haben und musste sich nun am Montag vor Gericht verantworten.

Das Mädchen sei am Abend des 24. Juli 2016 am Bahnhof in Arlon abgeholt und in die Wohnung von Laurent M. gebracht worden, bei dem sich ihr damaliger Freund befand. Warum genau der Junge dort verweilte, steht offen. Vor Gericht erklärte er am Montag, er sei rund einen Monat lang dort festgehalten worden. Zuvor hieß es stets, er habe dort gewohnt.

Den Aussagen des Mädchens zufolge, sollen am 24. Juli 2016 in der Wohnung Drogen konsumiert worden sein. Am Morgen des 25. Juli sei die Stimmung gekippt und die Frau von Laurent M. habe die Wohnung verlassen. Dann muss Laurent M. ausgerastet sein. Er soll das Mädchen mehrmals geschlagen haben – erst mit der flachen Hand, dann mit der Faust. Wie oft, konnte das Opfer nicht sagen, es hätte ab einem gewissen Zeitpunkt einfach abgeschaltet und die Schläge über sich ergehen lassen.



Opfer muss Abschiedsbrief schreiben



Weiter soll das Mädchen gezwungen worden sein, sich auszuziehen und zu duschen. Zudem sei ihm mehrmals mit dem Tod gedroht worden. So habe Laurent M. gesagt, sie würden gemeinsam in einem Auto gegen einen Baum fahren. Zu einem anderen Zeitpunkt habe er gedroht, er würde ihm eine Dosis LSD verabreichen, es aus dem Fenster werfen oder von den Hells Angels umbringen lassen. Auch soll er sein Opfer gezwungen haben, einen Abschiedsbrief an seine Eltern zu schreiben, in dem es die Schuld am Selbstmord von Laurent M. auf sich nimmt. Auch muss das Mädchen das dreiseitige Strafregister des Mannes lesen.



Erst nach Stunden gelingt dem Mädchen und ihrem Freund die Flucht durch eine Hintertür.

Der Angeklagte stritt bei der Polizei zunächst alles ab. Vor Gericht erklärte er am Montag, dass er sich nicht erinnern könne. Er sei in einem Drogenrausch gewesen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sprach von widersprüchlichen Aussagen des Angeklagten und wollte den Drogenrausch nicht als Ausrede gelten lassen. Die Freiheitsberaubung, der Angriff auf die Schamhaftigkeit, die Körperverletzung, der Diebstahl und die Drohungen gegenüber einer Minderjährigen seien gegeben, ebenso wie der Verstoß gegen das Drogengesetz. Sie forderte eine sechsjährige Freiheitsstrafe.

Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 18. Dezember.

