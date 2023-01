In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Pranking am Arbeitsplatz.

Gazettchen

Gerissene Witzbolde gibt es überall

Nora SCHLOESSER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Pranking am Arbeitsplatz.

Wer das Gazettchen über meinen verfluchten Mantel gelesen hat, weiß, dass ich nicht zu der geschicktesten Sorte Mensch gehöre. Zu dieser Tollpatschigkeit mischt sich dann auch noch eine dezente Tendenz zur Naivität.

Was für mich gelegentlich zum Verhängnis wird, sorgt bei anderen gerne mal für Lacher. Leichte Beute also für Streichespieler. So wurde ich neulich im Büro von zwei meiner Arbeitskollegen geschickt hinters Licht geführt. Diese Spaßvögel!

Als ich an besagtem Tag nach einem kurzen Telefonat an der frischen Luft zurück in unser Großraumbüro an den Schreibtisch kehrte, wunderte ich mich bereits über die eingestellte Höhe meines Tisches. Hatte ich meinen Schreibtisch wirklich so verlassen? Ich dachte mir nichts weiter dabei, stellte ihn wieder auf die für mich passende Höhe ein, setzte meine Kopfhörer auf und schrieb an meinem Artikel weiter.

Plötzlich fuhr mein Tisch von selbst wieder hoch. Dass unsere Schreibtische elektrisch verstellbar sind, war mir klar, doch funktionieren diese eigentlich per Knopfdruck. Verwirrt, stellte ich ihn wieder richtig ein. Allerdings dauerte es nicht lange, bis mein Schreibtisch erneut in die Höhe schoss. Das ging dann noch einige Male so weiter. Hatte sich mein Tisch etwa autonomisiert?



Besorgt, dass mit der Elektronik an meinem Platz etwas nicht stimmte, setzte ich die Kopfhörer ab und schaute Hilfe suchend um mich. Sie müssen wissen, dass ich bereits die Woche davor mit einem dieser motorisierten Schreibtische in Konflikt geraten bin, als dieser sich nicht mehr korrekt herunterfahren ließ.

Als dann zwei Arbeitskollegen zu mir kamen, der eine lachend fragte, ob alles in Ordnung sei, der andere kichernd daneben stand, wusste ich, was Sache ist. Immerhin können unsere Schreibtische per Bluetooth mit einer Handyapp gesteuert werden ... Ich wurde also eiskalt hereingelegt. Doch keine Sorge, Rache ist süß.

