Gerichtsgebäude evakuiert

An der hauptstädtischen Cité judiciaire konnte der Betrieb am Dienstagmorgen nicht wie geplant aufgenommen werden. Ein Alarm sorgte für eine Evakuierung der Gebäude.

(gs) - An der hauptstädtischen Cité judiciaire sollte am Dienstagmorgen unter anderem der Prozess um einen tödlichen Raubüberfall anno 1997 am Einkaufszentrum City Concorde beginnen. Der Prozessauftakt erfuhr aber eine Verzögerung. Wegen eines Feueralarms wurden kurz vor 9 Uhr nämlich alle Gebäude evakuiert.



Sämtliche Personen mussten, so wie von den Prozeduren vorgesehen, die Gebäude verlassen, andere wurden am Zutritt gehindert. Vor dem Innenhof der Cité judiciaire und auf dem nahen Bürgersteig bildete sich eine Menschentraube. Mittlerweile konnten alle aber langsam wieder in die Räumlichkeiten zurückkehren.

Auf dem Bürgersteig entlang des Boulevard Roosevelt sammelte sich eine Menschentraube. Foto: Steve Remesch

Manche Prozesse wurden denn auch mit ein wenig Verzögerung aufgenommen, andere nicht. Denn auch die Gefangenentransporte, die die Beschuldigten aus der Haftanstalt zum Gericht bringen, waren von dem Alarm betroffen.



Der Prozess um den blutigen Überfall in der City Concorde begann schließlich gegen 10.10 Uhr. Hintergrund für die Evakuierung war ein Feueralarm in der Bibliothek. Ob der Alarm wegen einer tatsächlichen Rauchentwicklung oder wegen eines technischen Defektes ausgelöst wurde, wird derzeit überprüft.