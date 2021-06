In Diekirch haben sich die Richter in dieser Woche mit der tödlichen Amokfahrt in Wiltz befasst. In der Hauptstadt ging es um eine Schlägerei.

Gerichtschronik

Eine Amokfahrt und schlagende Schuldeneintreiber

(SH/m.r.) - Calvin K. wurde nur zwei Jahre alt. Am 2. Januar 2019 endete sein junges Leben abrupt, nachdem sein eigener Vater in Wiltz mit seinem Wagen in ihn, seine Mutter, deren neuen Partner sowie eine weitere Frau und deren Baby gerast war.

Yves K. musste sich in dieser Woche nun wegen der Amokfahrt vor der Kriminalkammer in Diekirch verantworten. Während der Mutter des Kindes auch zweieinhalb Jahre nach der Tat noch deutlich anzusehen war, wie nah diese ihr geht, zeigte Yves K. kaum Emotionen, erwähnte den Namen seines Sohnes an drei Tagen lediglich drei Mal und wies vor allem die Verantwortung von sich.

Ihm zufolge soll es sich um einen Unfall gehandelt haben, zu dem es gekommen war, nachdem er ohnmächtig geworden war. Die Absicht, jemanden zu töten, habe er nicht gehabt. Genau das könne Experten zufolge allerdings nicht der Fall gewesen sein.

Dieser Auffassung war zum Abschluss des Prozesses auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Ihm zufolge besteht kein Zweifel daran, dass Yves K. willentlich in die Gruppe gerast sei. „Er wollte so viel Schaden wie möglich anrichten, wollte, dass niemand überlebt“, so der Ankläger, der betonte, dass Yves K. wohl von der Wut über die Trennung und die neue Beziehung seiner Ex-Partnerin angetrieben wurde.

Zum Abschluss des Verfahrens forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft demnach wegen Totschlags und versuchten Totschlags eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Gewalttätige Schuldeneintreiber

Dass sich in der Geschäftswelt auch dunkle Gestalten herumtreiben, musste ein Geschäftsmann im Januar 2017 schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Nachdem er sich 60.000 Euro von einem vermeintlich seriösen Kreditgeber geliehen hatte, setzt dieser den Schuldner unter Druck.

Der Kredithai fordert deutlich mehr Geld. Als es zu keiner Einigung kommt, stehen trotzdem drei Männer vor der Fahrzeugverkaufsstelle des Geschäftsmannes. Sie haben schlagende Argumente, für die sie sich diese Woche vor Gericht verantworten mussten.

