Ein Brandstifter und ein mutmaßlicher Gewaltverbrecher beschäftigten die Gerichte in dieser Woche.

Lokales 2 Min.

Gerichtschronik: Ein Brandstifter und tödliche Messerstiche

Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört?

Im Dezember 2017 versetzt Ernol D. seinem Stiefvater im Zuge eines Streits mit einem Messer tödliche Stiche. So viel gilt als gesichert. Die genauen Umstände des Vorfalls sind allerdings seit Februar Gegenstand einer Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte gibt an in Notwehr gehandelt zu haben, die Anklage stellt das allerdings infrage. Laut der Staatsanwaltschaft soll Ernol D. seinen Stiefvater vorsätzlich getötet haben.

Eigentlich hätten die Richter in dem Fall bereits Ende März ihr Urteil fällen sollen. Allerdings musste die Urteilsverkündung ausgesetzt werden, da die nationale Rentenversicherungskasse (CNAP) nicht über die Prozesstermine informiert worden war. Die CNAP hatte somit keine Möglichkeit einen Antrag auf Schadensersatz zu stellen. Dies holte sie nun in dieser Woche nach und forderte Zahlungen in Höhe von 195.000 Euro. Das Urteil in dem Fall ergeht nun am kommenden Donnerstag.

Alle Artikel zum Prozess

Spiel mit dem Feuer

Als freiwilliger Feuerwehrmann hat Julien S. eigentlich die Mission andere vor Bränden zu schützen. 2018 wird er allerdings selbst zum Feuerteufel. Mehrmals legt er Feuer, um dann anschließend als Erster zur Stelle zu sein.

Der Mann musste sich nun wegen zwei Bränden in einer betreuten Wohnanlage für Senioren in Kehlen verantworten. Dort hatte der Mann, der als Krankenpfleger dort arbeitete, zweimal ein Feuer gelegt - einmal im Zimmer einer Bewohnerin.

Den Überblick über alle vom „Luxemburger Wort“ begleiteten Gerichtsverfahren finden Sie in unserem Themendossier - vor Gericht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.