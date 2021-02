Mit gleich zwei Messerangriffen befassten sich die Richter in dieser Woche. Die Hintergründe hätten unterschiedlich nicht sein können - ebenso wie der Ausgang der beiden Taten.

Gerichtschronik: Die Woche im Rückblick

Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort" einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche.

(SH/str) - Vor den Kriminalkammern des Bezirksgerichtes Luxemburg drehte sich in dieser Woche fast alles um Messerangriffe. Die beiden Fälle, über die verhandelt wurde, unterscheiden sich dennoch maßgeblich.

Mord in Dalheim: Drogen und ein Streit mit Todesfolge Ein Mann erleidet am 22. Dezember 2017 in Dalheim tödliche Messerstiche. Sein Stiefsohn muss sich nun deshalb vor Gericht verantworten.

Am 22. Dezember 2017 war es in einem Wohnhaus in Dalheim zu einem Streit zwischen einem jungen Mann und seinem Stiefvater gekommen. Für den Stiefvater endete die Auseinandersetzung tödlich.

Was genau an jenem Tag vorgefallen ist, ist Objekt der Gerichtsverhandlung. Der Beschuldigte gibt an, in Notwehr gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft zweifelt dies aber an, auch weil Aussagen der Mutter des Angeklagten gegen die These der Notwehr sprechen.

Der Prozess wird in den beiden kommenden Wochen fortgesetzt.

Gescheiterter Hilferuf

Im September 2016 hatte ein junger Mann unterdessen einen Polizisten mit einem Messer angegriffen, dies nachdem er zuvor ein Schild an seinem Fenster angebracht hatte, auf dem stand: „Mort aux flics“. Dem Beschuldigten zufolge soll es sich dabei um eine pure Provokation gehandelt haben. Er soll zum Zeitpunkt der Tat Selbstmordgedanken gehabt haben und sich erhofft haben, dass die Polizei die Wohnung stürmt und ihn erschießt.

Angriff auf Polizisten: Zwölf Jahre Haft gefordert Er hatte einen Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen. Dafür riskiert ein Mann nun eine zwölfjährige Haftstrafe.

Die Polizei hatte sich tatsächlich in die Wohnung begeben. Der Messerangriff auf einen Polizisten blieb für den Beamten unterdessen nahezu ohne Folgen, da dieser eine schuss- und stichfeste Weste trug, an der die Klinge des Messers abbrach. Der Angreifer muss unterdessen mit einer zwölfjährigen Haftstrafe rechnen.

Doppelmord oder nur zweifache Tötung?

Auch in zweiter Instanz hatte es ein mittlerweile 30-jähriger Polizist Anfang der Woche nicht einfach, von seiner Darstellung des Tatablaufs beim Giftmord zu überzeugen. Gilles L. bleibt auch im Berufungsprozess dabei: Er wollte seine Schwester und seinen Schwager zwar vergiften, aber nicht töten.

Berufungsprozess um Giftmord: Bruder mit düsteren Absichten Wegen des Giftmordes an Schwester und Schwager fordert die Anklage auch in zweiter Instanz lebenslange Haft für einen 30-jährigen Polizisten.

Der Unterschied liegt nicht nur bei der Schwere der Schuld, sondern in der Konsequenz auch beim Strafmaß. Behalten die Richter des Appellationshofs den Giftmord, wie ihn Artikel 396 des Code pénal beschreibt, ohne jegliche mildernde Umstände als Tatbestand zurück, wird es wohl bei der lebenslangen Haftstrafe aus erster Instanz bleiben.

Kommen die Richter allerdings zum vom Angeklagten und dessen Verteidiger vorgebrachten Schluss, dass zwar potenziell tödliche Substanzen verabreicht wurden, die dann auch zum Tod führten, die Absicht aber nicht in der Tötung bestand (Artikel 404), dann könnte sich die Haftzeit für Gilles L. drastisch verkürzen. Das hierfür vorgesehene Strafmaß beträgt nämlich 15 bis 20 Jahre - und eine Teilbewährung ist ebenfalls möglich.

Den Überblick über alle vom „Luxemburger Wort“ begleiteten Gerichtsverfahren finden Sie in unserem Themendossier - vor Gericht.

