Ein todbringender Polizist, ein uneinsichtiger Unfallfahrer und fehlgeleitete Schuldeneintreiber beschäftigten diese Woche die Gerichte.

Gerichtschronik: Die Woche im Rückblick

Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört?

„Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.“ Mehrmals fiel das Sprichwort vergangene Woche, während eines Prozesses rund um einen Streit im Drogenmilieu. Vier Personen mussten sich vor Gericht verantworten, weil sie einen Mann überfallen und bedroht haben sollen. Das alles nur, um mehrere Hunderte Euro Schulden einzutreiben.

Während die treibende Kraft hinter dem Verbrecher, Hamza T., vor Gericht mit Abwesenheit glänzte, spielten die restlichen Angeklagten ihre Rolle bei dem Vorfall vor Gericht deutlich runter. Davon zeigte sich der Vertreter der Anklage nur wenig überzeugt und forderte zum Teil lange Haftstrafen.

Abschluss im Prozess um tödlichen Unfall

Als eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer bezeichnete der Vertreter den Angeklagten im Prozess um einen tödlichen Unfall im Oktober 2017. Der Mann war an jenem Abend aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Auto kollidiert. Für den Insassen des Fahrzeuges kam jede Hilfe zu spät. Nicht nur war der Mann viel zu schnell unterwegs, er war nicht einmal im Besitz eines gültigen Führerscheins.

Dies hielt ihn aber nicht davon ab, sich nach dem Unfall noch weitere Male hinters Steuer zu setzen. Noch dreimal wurde er erwischt und musste schließlich drei Wochen in Untersuchungshaft. Es könnte nicht sein einziger Aufenthalt hinter Gitter bleiben. Die Anklage forderte eine Freiheitsstrafe gegen den Mann.

Mitte Dezember musste sich der Unfallverursacher bereits wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem Unfall vor Gericht verantworten. Nachdem der Prozess damals nicht in der vorgesehenen Sitzung abgeschlossen werden konnte, wurde er nun am Mittwoch fortgesetzt. Das Urteil ergeht am 3. März.



Eine tödliche Mischung

Wegen des Mordes an seiner Schwester und seines Schwagers war Gilles L. im vergangenen Juli zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 30-jährige Polizist hatte aber Berufung gegen das Urteil eingelegt. Er habe die beiden zwar vergiftet, allerdings nie die Absicht gehabt, sie zu töten.

Er habe geglaubt einen weit weniger giftige Substanz in den Händen zu halten - eine, die nur eine Lebensmittelvergiftung bei den beiden verursachen sollte. Ohnehin habe er kein Motiv für den Doppelmord gehabt. Er sei lediglich frustriert gewesen, weil man ihn von einem Urlaub in Thailand ausgeladen hätte und wollte den beiden eins auswischen.

Und so geht es ihm auch vor dem Berufungsgericht um eine Umqualifizierung des Tatbestandes. Der Angeklagte will wegen des Verabreichens einer tödlichen Substanz ohne Tötungsabsicht verurteilt werden. Dies hätte auch eine Reduzierung seiner Haftstrafe zur Folge. Das Gesetz sieht 15 bis 20 Jahre vor. Anschließend würde einer Reise nach Thailand nichts mehr im Weg stehen.

Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Das Gerichtsverfahren aus erster Instanz im Überblick:

