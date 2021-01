Der Kopf hinter einem Millionenbetrug, sich als unschuldig darstellende Räuber und Luxemburgs bekanntester Baupromotor beschäftigten diese Woche die Gerichte.

Gerichtschronik: Die Woche im Rückblick

In Sachen Betrugsmaschen kennt dieser Angeklagte sich aus. Immerhin war der vorbestrafte Geschäftsmann der Kopf hinter einem Millionenbetrug in Frankreich und wurde zu einer Haftstrafe in Frankreich verurteilt. Bei der Straftat, für die er sich nun diese Woche vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten musste, ging es vergleichsweise um „Peanuts“. Um mehr als 900.000 Euro soll er eine ältere Frau betrogen haben - ihr gesamtes Erspartes.

Von den Vorwürfen wollte der Mann allerdings nichts wissen: Alles sei mit rechten Dingen vor sich gegangen. Er sei ein seriöser Geschäftsmann, der bereits mit Donald Trump Geschäfte gemacht hätte. Von den beiden gebe es sogar ein Foto, berichtete er nicht ohne stolz vor Gericht, fragte den vorsitzenden Richter sogar, ob er es sehen möchte. Für seine Selbstdarstellung erntete er vom Richter allerdings alles andere als Anerkennung.

Wölfe im Schafspelz

Auf verschiedenen Planeten leben wohl die beiden Angeklagten und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft in einem Prozess um mehrere Homejackings sowie Einbrüche. Diesen Eindruck konnte man zumindest am letzten Verhandlungstag in dem Prozess bekommen. „Man könnte meinen, die Anklägerin habe den Prozess gar nicht verfolgt“, waren die mitunter letzten Worte eines der Beschuldigten.

Während die Angeklagten die Vorwürfe als gegenstandslos darstellten, legte die Anklage eine beeindruckende Indizienkette mit zahlreichen belastenden Beweisen vor, an dessen Ende nur ein Schluss möglich ist. 20 und 22 Jahre Haft seien denn auch die einzig angebrachten Strafen für die Angeklagten für ihre perfiden Taten, die zahlreiche Opfer traumatisiert zurückgelassen hätten.

Becca und sein Staranwalt

42 Monate Gefängnis, gegebenenfalls zur Bewährung, 250.000 Euro Geldstrafe und die Konfiszierung von 324 Luxusuhren, das forderte der Staatsanwalt im Prozess wegen der Veruntreuung von Firmengeldern und Geldwäsche gegen den Baupromotor Flavio Becca. Dessen Strafverteidiger, der französischen Staranwalt Hervé Temime, sah dies natürlich ganz anders. Er plädierte auf Freispruch.

Nach sechs Verhandlungstagen endete diese Woche die Gerichtsverhandlung um Flavio Becca. Die Richter zogen sich am Donnerstag zur Beratung zurück. Wie der Prozess nun für den Angeklagten ausgeht, wird sich am 4. März zeigen.

Zwischen Verschwörungstheorien und Versicherungsbetrug

Seinen vorläufigen Abschluss fand auch die Gerichtsverhandlung rund um einen Betrugsfall, bei dem ein ehemaliger Mitarbeiter der Europäischen Investitionsbank (EIB) im Mittelpunkt stand. Der Mann musste sich während zwei Wochen vor Gericht verantworten, weil er im Zuge eines Suizids im Gebäude der EIB in Kirchberg Falschangaben gemacht, und deshalb zu Unrecht Entschädigungszahlungen von einer Versicherung erhalten haben soll.

Die Verteidigung blieb bei ihrer Version, dass der Mann ein direkter Zeuge des Vorfalls gewesen sei und in der Folge schwerwiegende psychologische Probleme entwickelt habe. Deshalb sei er auch freizusprechen. Das gesamte Verfahren fuße sowieso in einer Verschwörung gegen den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft würde die EIB dabei unterstützen, eine unbequeme Person aus dem Weg zu räumen. Für den Vertreter der Anklage stellte sich die Situation allerdings ganz anders dar. Es handele sich um einen einfachen Fall des Versicherungsbetruges.

