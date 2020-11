Gerichtschronik: Die Woche im Rückblick

Acht Monate vergingen, ehe der Prozess um den Mord an Ana Lopes nun fortgesetzt werden konnte. Ein Rückblick auf die Gerichtswoche.

Aus einer Unterbrechung von einem Wochenende wurden coronabedingt acht Monate, bis der Prozess um den Mord an Ana Lopes in dieser Woche fortgesetzt werden konnte. Ein Rückblick auf die Gerichtswoche.

(SH) - Nichts scheint einfach im Prozess um den Mord an Ana Lopes. Zunächst war eine Zusammenarbeit der luxemburgischen und französischen Behörden gefragt. Denn die junge Frau war am 16. Januar 2017 in Luxemburg als vermisst gemeldet worden, ihre Leiche am gleichen Tag aber in Frankreich gefunden worden.

Im März dieses Jahres musste sich der Ex-Freund des Opfers und Vater des gemeinsamen Sohnes ein erstes Mal wegen Mordes vor Gericht verantworten ...