Mörder, die sich in Unschuld waschen, Menschen, die sich illegal bereichern wollen oder die Überlegung hinten ansetzen: Vor Gericht war auch in dieser Woche so einiges los.

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Gerichtschronik: Die Woche im Rückblick

Mörder, die sich in Unschuld waschen, Menschen, die sich illegal bereichern wollen oder die Überlegung hinten ansetzen: Vor Gericht war auch in dieser Woche so einiges los.

(SH/m.r.) - Keiner will es gewesen sein und dennoch mussten im November 2016 ein nigerianischer Drogendealer und eine rumänische Prostituierte sterben, getötet durch jeweils einen Kopfschuss. Während sich die Angeklagten auch in zweiter Instanz gegenseitig die Schuld in die Schuhe schoben, forderten ihre Anwälte vehement und teilweise auch mit erhobener Stimme einen Freispruch. Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft ließ sich davon nicht beeindrucken ...