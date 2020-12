Gerichtschronik: Den Tod im Auge

Ein versuchter Mord und ein versuchter Totschlag - jeweils unter recht ungewöhnlichen Umständen - beschäftigten diese Woche Kriminalkammern in Diekirch und der Hauptstadt.

Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört?

Der eine überlebte einen Stich mit einer abgebrochenen Flasche in den Hals, der andere einen Schuss in die Brust. Dass beide Opfer noch leben, ist jedoch reiner Zufall. Es hätte für sie auch anders ausgehen können, aber das nahm der jeweilige Täter offenbar zumindest in Kauf. Das ist die dramatische Gemeinsamkeit von zwei Fällen, die diese Woche vor Luxemburger Gerichten verhandelt wurden.

Ein alter Mann mit einer unbändigen Wut

Anfang der Woche sitzt etwa ein 83-jähriger Mann in Diekirch auf der Anklagebank ...