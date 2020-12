Vor hauptstädtischen Gerichten hatten vergangene Woche drei Angeklagte wahrlich keinen leichten Stand: ein Räuber, ein Verkehrsrowdy und ein nachlässiger Vater.

Gerichtschronik: Angeklagte im Fegefeuer

Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört?

(str) - Vor hauptstädtischen Gerichten hatten vergangene Woche drei Angeklagte wahrlich keinen leichten Stand: ein Räuber, ein Verkehrsrowdy und ein nachlässiger Vater.

Letzterem hatte am Montag ein Richter kräftig den Kopf gewaschen, nachdem er Zeugen zufolge mit einem Kumpel und zwei Hostessen eine Flasche Schampus in einer Striptease-Bar getrunken hatte. Was nach einem Rüffel von Moralaposteln klingt, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund. Während Mann sich scheinbar vergnügte, saß sein dreijähriger Sohn alleine im unverschlossenen Auto und das um 4 Uhr morgens, in einer drei Grad kalten Novembernacht inmitten der hauptstädtischen Avenue de la Liberté.

Im Raum steht zudem eine Zeitspanne von bis zu anderthalb Stunden. Der Vater bestreitet das, spricht von wenigen Minuten und sagt, er habe nur Zigaretten geholt.



Ein Kind an einem verlassenen Ort alleine zu lassen, wird streng bestraft. Das Gesetz sieht für diesen Tatbestand eine Haftstrafe zwischen einem und fünf Jahren vor - für den Vater und auch für dessen Kumpel, der nicht einmal zum Gericht erschienen war.

Der Drang zur Raserei

Er hatte zwar noch keinen Führerschein, aber er wollte Autofahren und das auch noch möglichst schnell. Am Ende einer unübersichtlichen Kurve war dann aber Schluss und ein Mensch tot - der 53-jährige bekannte Luxemburger Musiker Petz Hartert, der gerade erst eine schwere Krankheit überlebt hatte.

Das alleine dürfte schon ausreichen, um nicht sehr hoch in der Gunst von Staatsanwaltschaft und Richtern zu stehen. Doch der beim Unfall 23-Jährige legte noch nach.

Nachdem er schließlich die Führerscheinprüfung bestanden hatte, ihm aber die Fahrerlaubnis wegen des Unfalls entzogen wurde, wollte er trotzdem Auto fahren und er setzte sich wieder hinters Steuer.

Es kam wie es kommen musste, er wurde dabei von der Polizei erwischt: nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Einsicht ließ er dann auch noch zuletzt selbst im Gerichtssaal missen.

Wider das Offensichtliche

Mit einer klaren Ansage fertigte die vorsitzende Richterin der Kriminalkammer diese Woche einen anderen Angeklagten ab: „Ne faites pas le malin“. Die Botschaft ist eigentlich unmissverständlich. Richtig angekommen ist sie beim Beschuldigten aber dann scheinbar doch nicht.

Denn der Mann, dem vorgeworfen wird, der dritte Mann bei einem brachialen Überfall auf ein über 80-jähriges Rentnerpaar zu sein, versuchte sich auch weiterhin mit abstrus anmutenden Geschichten herauszureden. So sagte er, er habe vier Jahre lang artig in Metz auf die Polizei gewartet, als er auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas stand und Zielfahnder stets dicht in Saint-Tropez, Paris und Cannes an den Fersen waren.

Sein Benehmen bei den von Überwachungskameras dokumentierten stundenlangen Tatvorbereitungen erklärte er zudem mit Nikotinsucht, dringenden Pinkelbedürfnissen und ... einem angeborenen Tick, den er dann im Gerichtssaal aber schon wieder überwunden hatte.

Sein Pech im Prozess ist allerdings, dass sein Onkel und dessen Schwager bereits für den Raubüberfall rechtskräftig verurteilt wurden und deswegen die Erkenntnisse aus deren Prozess als juristische Wahrheit gelten.

Und er ist nunmal ihr Begleiter, als sie die Opfer ins Visier nehmen, und sein Erscheinungsbild passt exakt auf die Beschreibung des Mannes, der die damals 85-jährige Frau angriff, würgte, verletzte und bestahl.





