Ein 23-Jähriger mit dem Verstand eines Achtjährigen wird beschuldigt eine schwer autistische Frau vergewaltigt zu haben. Die Beweislage ist dünn. Doch ist der Angeklagte überhaupt straffähig?

Lokales 4 Min.

Gericht: Schutz oder Strafe?

Steve REMESCH Ein 23-Jähriger mit dem Verstand eines Achtjährigen wird beschuldigt eine schwer autistische Frau vergewaltigt zu haben. Die Beweislage ist dünn. Doch ist der Angeklagte überhaupt straffähig?

Wenn Kinder Straftaten begehen, dann werden sie als solche behandelt und der Jugendrichter achtet insbesondere auf ihren Schutz. Auch wenn sie zwischen richtig und falsch entscheiden können, wird Minderjährigen zugutegehalten, dass sie sich der Tragweite ihrer Handlungen prinzipiell nicht bewusst sind.

Wie ist es aber, wenn ein erwachsener Mensch, dessen intellektuelle Fähigkeiten nachweislich jenen eines Kindes entsprechen, einer schweren Straftat beschuldigt wird? Müsste ihm nicht der gleiche Schutz zustehen? Ein aktuelles Gerichtsverfahren zeigt, dass dem nur bedingt so ist.

Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht im Juli 2017 in einer Betreuungsstruktur für behinderte Menschen eine 24-jährige Frau unsittlich berührt oder gar vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte hat einem Gutachter zufolge die kognitiven Fähigkeiten eines Achtjährigen. Sein Intelligenzquotient liegt zwischen 51 und 61 – der Mittelwert liegt bei Erwachsenen um 100. Der junge Mann ist darüber hinaus an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt. Er ist impulsiv, hat rasche Stimmungswechsel, ist nicht fähig, stabile zwischenmenschliche Beziehungen zu führen und neigt bei Wutausbrüchen zu Aggressionen.

Dazu kommt, dass das mutmaßliche Opfer schwere autistische Züge hat. Sie gilt als selbstständig, selbstbewusst und geht genau wie der Angeklagte einer Arbeit in einer geschützten Werkstätte nach. Ihre größte Einschränkung ist allerdings auch ein Knackpunkt in diesem Fall: Sie kann nicht sprechen und sich auch nicht auf eine andere Weise mitteilen.

Beobachtung von Zeugin führt zu schwerem Verdacht

Dass sich der 23-Jährige nun auf der Anklagebank der hauptstädtischen Strafkammer wiederfindet, geht auf einen Vorfall am Abend des 27. Juli 2017 zurück. Auf dem Gelände einer Betreuungsstruktur sieht eine Mitarbeiterin die Frau aus der Ferne mit heruntergelassener Hose in einer Nische stehen. Hinter ihr steht der Angeklagte, hält sie an den Armen fest. Beide bewegen sich nicht, stehen einfach nur da. Die Zeugin geht davon aus, dass auch der Angeklagte die Hose auf den Knien hatte, sicher ist sie sich aber nicht. Sie meldet ihre Beobachtung den Verantwortlichen.

Da der junge Mann bereits im Alter von 15 Jahren einen sexuellen Übergriff begangen hatte, steht auch hier der Verdacht eines solchen im Raum. Allerdings gibt es außer der Beobachtung nichts, das diesen Verdacht erhärtet. Es gibt keine Spuren, das mutmaßliche Opfer kann nicht befragt werden, wirkt nicht traumatisiert und der Angeklagte bestreitet, etwas Schlimmes getan zu haben.

Im Gerichtssaal tastet sich die vorsitzende Richterin sehr einfühlsam aber gleichzeitig auch sehr direkt an den Beschuldigten heran. Einen Durchbruch erzielt sie aber nicht. Er möge die Mitbewohnerin aus dem Wohnheim nicht und habe sie bestrafen wollen, erklärt er im Tonfall eines ertappten Grundschülers. Warum? Weil sie ihm vor fast zehn Jahren Mal die Schnürsenkel geklaut habe und darauf herumgekaut habe, sodass er diese nicht mehr benutzen konnte. Das habe er nicht vergessen.

Wie er sie denn bestraft habe? Indem er sich hinter sie gestellt habe. Worin denn da die Strafe bestanden habe? Sie habe nicht weitergehen können. Er habe sich ihr immer wieder in den Weg gestellt. Festgehalten habe er sie jedoch nicht. Ihre Hose sei schon vorher heruntergerutscht, weil sie keinen Gürtel getragen habe. Je länger die Richterin nachhakt, desto schwieriger fallen dem Angeklagten die Antworten.

Schmaler Grat zwischen Mutmaßung und Wahrheitsfindung

Die Anhörung des Beschuldigten sagt viel über dessen Wesen aus, die Wahrheitsfindung bringt sie aber nicht wirklich voran. Es bleibt unklar, was tatsächlich an diesem Abend im Juli passiert ist – ob es überhaupt eine Tat gab.

Angeklagt ist der 23-Jährige im Übrigen auch wegen Körperverletzung. Als ein Betreuer einer anderen Wohngruppe ihm am Tag danach in einem ohnehin aufgereizten Ambiente eine Anweisung gibt, rastet er aus. Er drückt den Erzieher mit den Fäusten weg und pikst ihn schließlich mit einem Finger ins Auge.

Doch genau wie bei der schwerwiegenderen Strafsache, stellt sich die Frage, ob der junge Mann aufgrund seiner Behinderung überhaupt strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.

Er könne wohl in groben Zügen zwischen richtig und falsch unterscheiden, meint ein psychiatrischer Gutachter im Zeugenstand. Allerdings habe er in diesem Fall wohl Grenzen überschritten, deren Existenz und Bedeutung er nicht kenne. Ist er also nicht strafmündig?

Der psychiatrische Gutachter bleibt zunächst bei seiner Schlussfolgerung unklar, hält dann aber auf eingehende Nachfrage hin fest: Die psychische Erkrankung und die geistige Behinderung hätten die Urteilsfähigkeit des Angeklagten zwar sehr stark eingeschränkt, aber nicht außer Kraft gesetzt.

Staatsanwaltschaft beantragt Aussetzung des Urteils

Er ist demnach strafrechtlich haftbar, obwohl der Psychiater nur Minuten zuvor festgehalten hatte, dass der Angeklagte aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten nicht fähig sei, eine Bestrafung zu verstehen.

Den Vorwurf der Vergewaltigung, der ursprünglich im Raum stand, behält die Vertreterin der Staatsanwaltschaft letztendlich aus Mangel an Beweisen nicht zurück. Wegen unsittlicher Berührungen in Tateinheit mit der Körperverletzung fordert sie allerdings der Einschätzung des Gutachters folgend eine Haftstrafe von neun Monaten.

Aufgrund der Umstände spricht sie sich aber für eine Suspension du prononcé aus: Die Richter sollen über die Schuld des Angeklagten befinden, aber keine Strafe festlegen. Das Urteil in diesem delikaten Fall ergeht am 29. Mai.