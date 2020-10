Gericht: Prozess um Kollision mit tödlichen Folgen

Eine Frontalkollision endet im Mai 2018 für einen 78-jährigen Mann tödlich. Der Unfallverursacher musste sich nun vor Gericht verantworten.

(SH) - Auf der Nationalstraße 11 von Luxemburg-Stadt in Richtung Echternach kommt am 3. Mai 2018 gegen 14 Uhr ein Fahrer in einer Linkskurve kurz nach dem Ausgang von Dommeldingen von der Fahrbahn ab. Er gerät auf die Gegenspur, wo es zu einer Frontalkollision mit einem weiteren Fahrzeug kommt.

Eine ältere Frau, die sich in dem zweiten Fahrzeug befindet, wird bei dem Unfall schwer verletzt ...