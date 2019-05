Ein Sturz von einer Leiter hat für einen 41-Jährigen ernste Folgen. Denn an seiner Version des Unfallhergangs gibt es erhebliche Zweifel.

Gericht: Mann soll Arbeitsunfall vorgetäuscht haben

Maximilian RICHARD Ein Sturz von einer Leiter hat für einen 41-Jährigen ernste Folgen. Denn an seiner Version des Unfallhergangs gibt es erhebliche Zweifel.

Eigentlich wollte er nur die Luftfilter in der Cafeteria reinigen – doch nachdem Nedzad B. die Leiter bestiegen hatte, stürzte er und verletzte sich. So zumindest schildert der 41-jährige Mann den Vorfall.



An dieser Version der Dinge bestehen allerdings Zweifel. Denn wenige Tage nach dem Unfall soll der Mann an einem Fußballturnier teilgenommen haben – und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt krankgeschrieben war. Nedzad B. muss sich nun unter anderem wegen Betrugs und Erschleichung von Sozialleistungen vor Gericht verantworten.

Spurensuche



Laut den Ermittlungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Unfall sich so zugetragen hat, wie der Angeklagte es schildert. Denn dessen Aussagen zufolge befand er sich vor dem Sturz auf der obersten Sprosse der Leiter.



Berücksichtigt man die Gegebenheiten des Raums, die Körpergröße des Angeklagten und die Höhe der Leiter, wäre dies allerdings nur in der Hocke möglich gewesen: Bedingungen, in denen sich Luftfilter nur schwer reinigen lassen, so ein Ermittler vor Gericht.



In dem engen Raum seien keine Spuren eines Sturzes an den Küchenmaschinen oder den Wänden zu erkennen gewesen. Der Mann habe zudem keine Verletzungen davongetragen, die mit einem Sturz übereinstimmen würden – auch, wenn er krankgeschrieben wurde.



Ein Erinnerungsfoto



Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück. Zwar sei er während des Fußballturniers anwesend gewesen, doch habe er nicht mitgespielt. Das Foto, das die Staatsanwaltschaft als Beweis anführt, zeigt den Angeklagten im Trikot auf einem Gruppenfoto mit der Mannschaft.

Nedzad B. zufolge habe er den Fotografen gefragt, mit auf das Bild zu dürfen, um ein Souvenir von diesem Tag zu haben. Aufnahmen, auf denen der Mann beim Fußballspielen zu sehen ist, konnten die Ermittler nicht finden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah die Tatvorwürfe jedoch als erwiesen an. Er forderte eine Haftstrafe von sechs Monaten, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden kann.



Als Nebenklage forderte zudem ein Anwalt im Namen der Versicherungsgesellschaft eine Entschädigung in Höhe von etwa 3.600 Euro. Das Urteil ergeht am 6. Juni.