Gericht: Gewalttätige Schuldeneintreiber zu Haft verurteilt.

Für das gewalttätige Eintreiben einer Schuld müssen nun vier Personen einen hohen Preis zahlen. Sie wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Vier Personen mussten sich Ende Januar vor Gericht verantworten, weil sie Anfang 2018 einen Mann in seiner Wohnung in Rodange bedroht, überfallen und erpresst hatten. Dabei soll es um das Eintreiben einer kleinen Geldschuld nach einem Drogendeal gegangen sein. Die Richter fällten in dem Fall nun ihr Urteil.



Der Kopf hinter der Tat, Hamza T ...