Die Auffahrt auf die A 13 in Frisingen könnte nach jahrelangem Streit demnächst befahrbar werden. Noch vor dem Sommer sollen die Gerichte entscheiden.

Gericht entscheidet über Auffahrt Frisingen

Jacques GANSER

Es kommt Bewegung in die unendliche Geschichte der Auffahrt auf die A 13 in Richtung Schengen in Frisingen. Nachdem das bereits fertiggestellte Teilstück seit nunmehr 15 Jahren wegen Streitereien mit dem Besitzer des Geländes brach lag, sollen die Gerichte demnächst entscheiden. Eine Sprecherin des Mobilitätsministeriums bestätigte diese Information, die zuvor von "L'essentiel" veröffentlicht worden war.



Bis zuletzt hatte das Comité d'acquisition pour le fonds des routes versucht, sich auf dem Verhandlungsweg mit dem Eigentümer zu einigen. Nachdem dies scheiterte, blieb nur noch der Weg vor Gericht. Wegen der gesperrten Auffahrt müssen die Autofahrer einen kilometerlangen Umweg in Kauf nehmen.