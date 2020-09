Geregelte Abläufe für Kinder in der Kantine

In den Speisesälen zahlreicher Maison relais herrschen wegen der Corona-Auflagen neue Regeln.

Kein traditionelles Buffet, keine freie Platzwahl, keine Selbstbedienung mehr. Seit der Rentrée gelten in den Kantinen vieler Maison relais quer durch das Land neue Verhaltensregeln. So haben auch in der Betreuungsstätte in Oberkorn die Erzieherinnen und Schulkinder neue Gewohnheiten schaffen müssen.

Es ist Mittag ...