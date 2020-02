In Rümelingen kommt es zu einem Wechsel im Schöffenrat. Schöffin Viviane Biasini (LSAP) tritt zurück und wird künftig von Gérard Jeitz (LSAP) ersetzt.

Gérard Jeitz übernimmt im Rümelinger Schöffenrat

Lucien WOLFF In Rümelingen kommt es zu einem Wechsel im Schöffenrat. Schöffin Viviane Biasini (LSAP) tritt zurück und wird künftig von Gérard Jeitz (LSAP) ersetzt.

In der Stadt am Roten Felsen kommt es zu einer Änderung im Schöffenrat. Dies wurde während der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Viviane Biasini (LSAP) hat aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt als Schöffin eingereicht, während Rat Gérard Jeitz (LSAP) ihr nachfolgen wird.

Viviane Biasini tritt sowohl aus dem Schöffenrat wie aus dem Gemeinderat aus. Foto: Lucien Wolff

Bereits 2011 hatte es Biasini als Zweitgewählte auf der LSAP-Liste in den Schöffenrat geschafft. Damals verfügte die LSAP noch über eine absolute Mehrheit.

Zweimal Zweite

Nach den Wahlen im Oktober 2017 war dies nicht mehr der Fall. Dies hinderte Viviane Biasini aber nicht daran, wieder den zweiten Platz, hinter Bürgermeister Henri Haine, zu erreichen und damit in den LSAP-KPL Schöffenrat einzutreten.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, legt die beruflich diplomierte Krankenschwester, die seit vergangenem Oktober im Ruhestand ist, nicht nur ihr Mandat als Schöffin nieder, sondern zieht sich auch aus dem Gemeinderat zurück.

Jeitz in den Schöffenrat eingewechselt

Gérard Jeitz ist seit 13 Jahren Präsident des Rümelinger Fußballvereins. Foto: Lucien Wolff

Ihr Nachfolger, Gérard Jeitz, stellte sich 2011 zum ersten Mal dem Wähler und schaffte damals hautnah den Eintritt in den Gemeinderat.

2017 ging Gérard Jeitz als Drittgewählter der LSAP hervor, musste jedoch dem KPL-Koalitionspartner den Schöffenratsposten überlassen.

Der nun künftige Schöffe ist beruflich als Direktor einer Firma beschäftigt, die Parkhäuser und Parkplätze betreibt und seit 13 Jahren Präsident der Union sportive Rümelingen.

Auch übt er bereits die Präsidentschaft im Kayltal-Gemeindesyndikat Sicosport aus, das die Sportinfrastrukturen von Kayl und Rümelingen verwaltet.

Nachfolger im Gemeinderat noch unbekannt

Da Viviane Biasini ebenfalls als Gemeinderätin zurücktritt, wird auf der LSAP-Bank ein Platz frei. Laut dem Resultat der Gemeindewahlen 2017 ist Kevin Zeches (844 Stimmen) als Sechster auf der LSAP-Liste der Nächstplatzierte, dicht gefolgt von Jimmy Skenderovic (833 Stimmen).

Wer von beiden in den Rümelinger Gemeinderat nachrücken wird, steht zurzeit aber noch nicht fest.