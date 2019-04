Eine Extrasteuer auf Hunden über fünf Kilogramm wird es in Luxemburg in absehbarer Zeit nicht geben.

Geplante Hundesteuer war Aprilscherz

Pierre LEYERS Die LW-Redaktion hatte sich das Ganze als Aprilscherz ausgedacht und hofft, dass Sie über den "Poisson d'Avril schmunzeln konnten. Lesen Sie hier die Originalmeldung.

Obwohl im Koalitionsabkommen angekündigt, stoßen nicht alle steuerlichen Maßnahmen, mit denen die blau-rot-grüne Regierung ihre Akzente setzen will, auf breite Zustimmung.



Während die für den 1. Mai 2019 geplante Anpassung der Akzisen auf Benzin und Diesel in der Bevölkerung weitgehend auf Verständnis trifft, ist die für den 1. September vorgesehene Steuer auf größere Hunde umstritten. Das Landwirtschaftsministerium will bekanntlich durch diese Obergrenze die Haltung kleinerer Hunderassen fördern.



Die Luxemburger Tierschutzvereinigung A.L.P.A. spricht in einer Mitteilung von „Diskriminierung“. Nicht nur die neue Steuer an sich wird darin scharf kritisiert, sondern vor allem die Tatsache, dass sie nur für Hunde mit einem Lebendgewicht von mehr als fünf Kilo gelten soll. „Wenn schon eine landesweite Hundesteuer, dann für alle Rassen“, heißt es in der Mitteilung. Die geplante Maßnahme benachteilige nicht nur größere Hunde, sie verstoße zudem auch noch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil Halter von Pferden, Katzen oder anderen Tieren nicht mit zusätzlichen Abgaben belastet würden.

20 Euro pro Hund im Jahr



Die genaue Höhe der Steuer wird derzeit zwischen Landwirtschafts- und Finanzministerium ausgehandelt, dürfte aber bei um die 20 Euro pro Jahr liegen, wie das „Luxemburger Wort“ erfahren hat. Auch bei den Gemeinden, die die nationale Steuer zusätzlich zur gewohnten Hundetaxe eintreiben müssen, regt sich Widerstand, vor allem wegen des befürchteten administrativen Aufwands.

„Die Hundetaxe ist eine sogenannte Bagatellsteuer, die nur einen verhältnismäßig geringen Ertrag bringt“, erklärt Emile Eicher, Präsident des Gemeindesyndikats Syvicol auf Anfrage. Der Ertrag durch die Taxe stehe in keinem Verhältnis zu den Reinigungskosten der Fußwege. Eine zusätzliche nationale Steuer würde nur den Einnehmern mehr Arbeit bereiten, aber an dem Grundproblem nichts ändern.



„Selbstverständlich halten wir es für richtig, Hundehalter an den Kosten, die ihre Wegbegleiter verursachen, zu beteiligen“, betont Eicher, der auch Bürgermeister von Clerf ist. Die Verschmutzung öffentlicher Plätze durch Hundekot sei bereits gesetzlich geregelt und werde mit einem entsprechendem Bußgeld geahndet.



Eine weitere Steuer würde seiner Meinung nach an dem Problem, dass einige Hundehalter es versäumen, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen, nichts ändern, so Eicher.

Wenn schon ein Hund, dann lieber eine kleine Rasse.

Grenzfall: Der Sheltie Oskar wiegt 5,7 Kilo, seine Besitzer müssen zahlen. Foto: Claudia Blume

Der für Tierschutz zuständige Agrarminister Romain Schneider (LSAP) kann die Bedenken des Syvicol nicht nachvollziehen. Es sei schließlich Sinn einer Hundesteuer, die Hundehaltung einzudämmen und zu regeln. „Wenn schon ein Hund, dann lieber eine kleine Rasse“, erklärte Schneider am Freitag letzter Woche in einem Interview des Radiosenders „100,7“.

Ein Chihuahua oder eine französische Bulldogge würde schließlich nur ein Viertel der Lebensmittelmenge benötigen, die ein Schäferhund oder ein Golden Retriever brauche. Dies schone nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.



Er sei aber grundsätzlich offen für Einwände und Anregungen, sagte Schneider auf 100,7. Auch an Ausnahmen im großherzoglichen Reglement sei gedacht. So seien Blinden- und Therapiehunde nicht von der Regelung betroffen, ungeachtet ihres Gewichts.



Eine vom Tierarzt ausgefüllte Vignette im Impfausweis des jeweiligen Hundes solle Auskunft über sein Gewicht geben. „Wir zählen auf die Mitarbeit der Besitzer“, betont Schneider. Die A.L.P.A. sieht das anders und ruft zum Protest auf. In ihrer Mitteilung kündigt die Vereinigung eine Onlinepetition an, um Druck im Parlament aufzubauen.