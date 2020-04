Genesen in die Heimat: Französischer Covid-Patient ausgeflogen

Intubiert und im künstlichen Koma kommt Joseph als einer von elf französischen Covid-19-Patienten nach Luxemburg. 23 Tage später ist er der erste von ihnen der genesen zurück nach Frankreich darf.

Es ist 9.30 Uhr, als der Helikopter der Luxembourg Air Rescue (LAR) gestern endlich abhebt – mit Joseph als Passagier an Bord. Der 57-Jährige hat schwere Wochen hinter sich – an einige kann der Franzose sich nicht einmal mehr erinnern. Laut Angaben des Centre hospitalier du Nord (CHdN) war der Mann, als er am 23. März in das Krankenhaus in Ettelbrück transferiert wurde, nämlich bereits intubiert und befand sich in einem künstlichen Koma.

Joseph ist einer von insgesamt elf Covid-19-Patienten aus der schwer betroffenen französischen Region Grand Est, die für ihre Behandlung nach Luxemburg gebracht wurden ...