Generalstreik in Frankreich auch in Luxemburg spürbar

Der Generalstreik hat am Donnerstag sowohl in Frankreich, als auch in der Grenzregion für erhebliche Störungen im Zugverkehr gesorgt. Auch am Freitag ist nicht auf Besserung zu hoffen.

(SC) - Auch in Luxemburg sind die Auswirkungen des Generalstreiks spürbar. Laut einer Sprecherin der CFL seien am Donnerstag zwischen Frankreich und Luxemburg keine Schnellzüge verkehrt und auch bei grenzüberschreitenden Verbindungen habe man umdisponieren müssen. So werden einige Züge nach Thionville, die üblicherweise sowohl von luxemburgischem als auch von französischem Personal bemannt werden, am Donnerstag ausschließlich mit CFL-Personal besetzt.

Wie die französische Bahngesellschaft SNCF am Donnerstagabend in mitteilte, werden die Zugfahrpläne für den Folgetag während der Dauer des Streiks jeden Abend um 17 Uhr veröffentlicht. Tickethalter für die Fahrdienste TGV Inoui, Ouigo und Intercités können vor der ursprünglich geplanten Abfahrt ihre Fahrkarten umtauschen oder stornieren und werden die Kosten zurückerstattet bekommen. Das gilt aus für Tickets, die eigentlich nicht umtauschbar oder erstattbar sind.

Am Donnerstag sind zwischen Luxemburg und Frankreich keine Schnellzüge gefahren. Foto: Gerry Huberty

In der Grenzregion wird es auch am Freitag zu erheblichen Störungen kommen. Die Zuglinie Nancy-Metz-Luxemburg werden morgens und abends zur Hauptverkehrszeit 38 Züge verkehren. Auf der Linie Longwy-Rodange-Luxemburg wird es keine Störungen geben.

Am Freitag fallen dafür jedoch sämtliche Züge der französischen Regionalbahn TER in Lothringen aus. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, allerdings mit limitierten und nicht garantierten Plätzen. In der Region Grand Est werden am Freitag im Durchschnitt nur zwei von zehn Züge verkehren. Laut SNCF werden 142 Züge und 254 Ersatzbusse unterwegs sein. Von den Pariser Vorortzügen Transilien werden lediglich rund 15 Prozent abfahren. Die Fahrdienste Ouigo und Alléo entfallen komplett.

Insgesamt rechnet die SNCF damit, dass am Freitag rund neun von zehn TGV-Schnellzüge entfallen. Die Regionalbahn TER soll rund 30 Prozent des üblichen Gesamtvolumen erreichen, größtenteils über den Schienenersatzverkehr.

Reisende aus und nach Frankreich werden gebeten, sich über die CFL- und die SNCF-App auf dem neuesten Stand zu halten.