Am Mittwochmittag probte die Armee den Überflug der Avenue de la Liberté zur Militärparade am Nationalfeiertag.

Lokales 6 1

Generalprobe im Tiefflug

Am Mittwochmittag probte die Armee den Überflug der Avenue de la Liberté zur Militärparade am Nationalfeiertag.

(mth) - Wie bereits seit einigen Jahren üblich wird auch während der diesjährigen Militärparade am Nationalfeiertag wieder ein Überflug von Militärmaschinen über Avenue de la Liberté stattfinden - immerhin wird Luxemburg ab 2019 eine kleine Luftwaffe besitzen. Eine Transportmaschine des Typs Airbus A400M steht kurz vor der Auslieferung, in den folgenden Jahren könnten möglicherweise drei Mehrzweckhubschrauber des Typs Airbus NH90 sowie unbemannte Drohnen hinzukommen.

Wie die traditionelle Parade der Bodentruppen und ihrer Fahrzeuge muss jedoch auch der präzise Überflug des Stadtzentrums in relativ niedriger Höhe akribisch geplant werden. Genau dies passierte am Mittwochmittag. Präzise um 12 Uhr näherten sich eine A400M und eine C-130 Hercules sowie ein Militärhubschrauber des Typs Airbus NH-90 und der luxemburgische Polizeihubschrauber des Typs MD 902 von Norden her in einer Höhe von knapp 100 Metern der Hauptverkehrsachse des Bahnhofsviertels und absolvierten ihren Überflug ohne besondere Vorkommnisse.

6 Eine A400M der deutschen Luftwaffe. Foto: Guy Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eine A400M der deutschen Luftwaffe. Foto: Guy Wolff Eine A400M der deutschen Luftwaffe. Foto: Guy Wolff Ein Mehrzweckhubschrauber des Typs Airbus NH90. Foto: Guy Wolff Der Hubschrauber des Typs MD 902 der luxemburgischen Polizei. Foto: Guy Wolff Eine C-130 Hercules der belgischen Luftwaffe. Foto: Guy Wolff Eine C-130 Hercules der belgischen Luftwaffe. Foto: Guy Wolff

Die Maschinen kamen von der belgischen Luftwaffe und der deutschen Luftwaffe. Mit Belgien wird Luxemburg in Zukunft auf militärischer Ebene noch enger zusammenarbeiten: Nicht nur werden die luxemburgischen A400M-Piloten dort ausgebildet, die Transportmaschine wird auch später auf einem belgischen Fliegerhorst stationiert werden.