General reagiert auf Schlecks Ultimatum

Der Disput zwischen Gewerkschaftsvertretern und der Armeespitze im Zusammenhang mit einer umstrittenen Versetzung ist am Freitag in eine weitere Runde gegangen.

(str) - Der Anwalt von General Alain Duschène hat am Freitagmittag auf das Ultimatum reagiert, das ihm zwei Tage zuvor der Armeegewerkschafter Christian Schleck gestellt hat. Letzterer hatte den Armeechef in einem formellen und von einem Gerichtsvollzieher zugestellten Schreiben unter anderem dazu aufgefordert, alle Dokumente mit Bezug zu seiner Versetzung innerhalb der Armee offenzulegen.



Streit in der Armee: Schleck droht General Der Präsident der Armeegewerkschaft Christian Schleck fordert General Alain Duschène per Gerichtsvollzieher zur Offenlegung aller Dokumente mit Bezug auf seine Versetzung auf.

Die Gewerkschaft Syndicat professionnel de la force publique (SPFP) hatte zuvor erklärt, dass Christian Schleck wegen seiner Tätigkeiten als Präsident der Armeegewerkschaft Syndicat professionnel de l'armée luxembourgeoise (SPAL) auf einen Posten zwangsversetzt worden sei, an dem er den syndikalistischen Aktivitäten nicht mehr nachgehen könne. Der SPFP forderte deswegen den Rücktritt des Generals.

Am Freitag hat nun Armeechef Duschène über seinen Anwalt auf die vom Gerichtsvollzieher zugestellte Aufforderung reagiert. Antworten darauf würden zur rechten Zeit, am rechten Ort der rechten Person gegeben, so das Schreiben.



Dossier: Die Causa Schleck Im Mai 2019 eskaliert ein Konflikt zwischen der Armeegewerkschaft SPAL, deren Dachverband SPFP und dem Armeechef Alain Duschène. Der Disput dauert an.

Im Zusammenhang mit Schlecks Versetzung wurden in der Pressemitteilung der Anwaltskanzlei erneut die Aussagen wiederholt, die Duschène unter anderem gegenüber dem "Luxemburger Wort" getätigt hatte: Der General habe Schleck am 11. Dezember über seine Absicht informiert, den Unteroffizier ins Bureau d'ordre auxiliaire des Generalstabs der Armee zu versetzen.



Schleck sei dazu aufgefordert worden, bis zum 24. Dezember seine Einwände gegen diese Entscheidung vorzubringen. Er könne demnach seine Rechte innerhalb der geltenden Prozeduren geltend machen.

Armee: Bausch stärkt General den Rücken Der Verteidigungsminister spricht bei der Weihnachtsfeier auf dem Diekircher Herrenberg von "unangebrachten" Rücktrittsforderungen.

Es könne demnach nicht die Rede von einer Strafversetzung sein und zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht einmal eine Entscheidung zu einer Versetzung gefällt worden, heißt es weiter im Schreiben des Anwalts von General Duschène.